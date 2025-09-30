Le principali borse europee mostrano segnali di prudenza, con Milano che registra una lieve flessione (-0,33% il Ftse Mib) e Madrid che segue un andamento simile (-0,22%). In contrapposizione leggera crescita a Parigi (+0,22%) e Francoforte (+0,15%), mentre Londra guida i rialzi con il Ftse 100 in aumento dello 0,65%.
L’indice aggregato europeo, lo Stoxx 600, avanza di mezzo punto percentuale, grazie soprattutto alla performance positiva del settore farmaceutico. Gli operatori di mercato sono focalizzati sui dati macroeconomici previsti per la settimana, che potrebbero rafforzare l’ipotesi di una possibile riduzione dei tassi di interesse.
Andamento delle materie prime
In questo clima di incertezza, l’oro continua la sua corsa verso nuovi massimi, crescendo dell’1,7% e attestandosi intorno ai 3.810 dollari l’oncia, dopo aver sfiorato i 3.820 dollari. Tra le altre materie prime, il prezzo del gas naturale cede l’1,3% con il Ttf di Amsterdam che scende a 32,2 euro per megawattora.
Il mercato petrolifero risente della preoccupazione legata a possibili eccessi di offerta, dovuti alle aspettative che l’Opec+ possa aumentare nuovamente la produzione. Il Wti perde l’1%, scendendo al di sotto dei 65 dollari al barile, mentre il Brent registra una diminuzione dello 0,9%, fermandosi a 69,5 dollari.
Mercati obbligazionari e tassi
I titoli di Stato europei mostrano un calo dei rendimenti: il decennale italiano scende di oltre tre punti base al 3,54%, allineandosi al livello del corrispondente titolo francese (Oat) che scende di 2,5 punti base. Anche il bund tedesco si muove in ribasso al 2,7%, con un decremento di due punti base.
Il differenziale di rendimento tra il Btp italiano e il bund tedesco rimane stabile, mantenendosi sotto la soglia degli 83 punti base.
Andamento del cambio euro-dollaro
Per quanto riguarda il mercato valutario, l’euro si rafforza nei confronti del dollaro statunitense, con la moneta unica che si attesta intorno a 1,1725 dollari.