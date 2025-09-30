Le borse asiatiche si sono chiuse con risultati misti, mentre l’attenzione degli investitori resta focalizzata sul rischio di uno shutdown negli Stati Uniti causato dall’assenza di un accordo sul bilancio. La questione dei tassi d’interesse continua a dominare il mercato, con operatori alla ricerca di segnali sulle prossime mosse delle banche centrali. In questo contesto, l’oro ha nuovamente registrato un aumento fino a raggiungere nuovi picchi, mentre i titoli di Stato si sono mantenuti stabili senza variazioni significative.

La borsa di Tokyo ha chiuso in calo, con un ribasso dello 0,25%. Sul fronte valutario, lo yen ha mostrato un rafforzamento nei confronti del dollaro, attestandosi a 148,08, e rispetto all’euro a 173,81. Le contrattazioni in corso hanno visto un progresso delle borse cinesi, con +0,46% per Hong Kong, +0,47% per Shanghai e +0,4% per Shenzhen. Contrariamente, Seul ha registrato un calo dello 0,19%, mentre Mumbai è rimasta praticamente invariata, con un +0,02%.

Dal punto di vista macroeconomico, nelle prossime ore sono attesi importanti dati dall’Europa, in particolare dall’Francia e dalla Germania. Dalla Germania arriveranno i dati sull’inflazione armonizzata e il tasso di disoccupazione. Negli Stati Uniti, invece, gli investitori attenderanno con interesse gli aggiornamenti sulla fiducia dei consumatori e sull’indice dei prezzi delle abitazioni.