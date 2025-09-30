L’ex primo cittadino Walter Vitali è stato il protagonista del ciclo di incontri intitolato «Le gioie e le fatiche di governare Bologna», promosso dal circolo culturale Marco Biagi. Nel suo intervento, Vitali ha sottolineato come fin dall’inizio della sua esperienza amministrativa fosse consapevole dei rischi elettorali, riconoscendo che alcuni suoi colleghi se ne sono resi conto solo nell’ultima settimana di campagna elettorale.

Walter Vitali ha espresso il desiderio di essere ricordato «come il sindaco di Salaborsa e non come quello del parcheggio di piazza VIII Agosto». Ha rispettato infatti una regola autoimposta dal 1999, ovvero evitare mai di commentare l’operato del proprio successore.

«Quando ero in carica è capitato spesso di sentire critiche dirette contro il mio successore e questo mi ha molto infastidito, perciò ho scelto di non comportarmi allo stesso modo con chi è arrivato dopo di me», ha spiegato l’ex senatore che ha guidato con la fascia tricolore Bologna dal 1993 al 1999.

La sua testimonianza si è svolta nella sede di Confindustria, davanti a una platea numerosa formata da rappresentanti della classe dirigente di quegli anni. Vitali ha ripercorso un momento delicato che segnò la fine della giunta precedente, con la decisione di Imbeni di dimettersi su pressione del segretario La Forgia.

Così la guida della città passò a un giovane amministratore precedentemente impegnato in un importante documento sulle privatizzazioni, che aveva ottenuto riconoscimenti anche a livello internazionale.

Walter Vitali ha però voluto smontare l’idea che la loro amministrazione fosse troppo moderata, citando le inaugurazioni di centri culturali come Link, definito «un luogo di rilevanza europea», e Livello 57, due centri sociali che però nel corso dei venticinque anni successivi vennero in parte rigettati dalla sinistra locale.

«In questa città non basta lucidare l’argenteria»

Walter Vitali ha ricordato: «Nel governo della città non mi sono limitato a migliorare l’estetica o la superficie delle cose, perché a Bologna non basta mai questo. Mentre si progettano grandi opere, i cittadini vogliono prima di tutto garanzie sulla vivibilità quotidiana e un sindaco che mantenga un rapporto diretto e costante con le persone».

Una sfida che, a suo avviso, rappresenta una costante nel governo locale, dove l’equilibrio tra innovazione e attenzione alle esigenze della comunità è determinante per il successo politico e amministrativo.

L’esperienza dell’attuale amministrazione è stata giudicata un po’ carente. «Qualche iniziativa mercatale in più e qualche riunione in meno avrebbe sicuramente migliorato la situazione», ha osservato.

Il sindaco che aprì la stagione dell’elezione diretta credeva ancora che il consenso fosse una questione delegata ai partiti. Vitali ha elencato le problematiche amministrative più rilevanti del suo mandato: dalle privatizzazioni, come quelle delle farmacie e di Seabo che portarono alla nascita di Hera, al tema della stazione ferroviaria, all’educazione paritaria, fino al tram, alla gestione delle aree di sosta a pagamento e alle questioni legate a piazza VIII Agosto e alla sicurezza di piazza Verdi.

«Toccavamo aspetti che per il nostro elettorato erano fondamentali», ha spiegato Vitali, ricordando anche il tentativo di superare la storica contrapposizione fra la Dozza e Dossetti, cercando di integrare nel governo delle sinistre anche componenti del mondo cattolico.

La mancata ricandidatura e la svolta storica per la sinistra

«Abbiamo anticipato l’Ulivo», ha dichiarato Vitali, ricordando l’incontro con Romano Prodi in vista della vittoria elettorale del 1996. Tuttavia, in aeroporto il partito gli sottopose un sondaggio riguardo la sua riconferma. Secondo i dati di Swg, il 70% dei cittadini di Bologna apprezzava il lavoro della giunta, ma solo il 37% avrebbe voluto rivotarlo. Un dato, ha precisato Vitali, da non sottovalutare considerando le profonde trasformazioni attuate in pochi anni.

Da quel momento «iniziò un lungo processo di logoramento che danneggiò non solo me, ma anche il partito stesso». Fu proprio il partito a spingerlo a rinunciare, come era già successo in precedenza a Imbeni. Il risultato fu il famoso momento in cui Guazzaloca divenne il primo sindaco non comunista a varcare le soglie di Palazzo d’Accursio.

«Il paradosso è che siamo stati noi a creare le condizioni per il cambiamento — ha commentato Vitali —. Io ero sempre consapevole del rischio di perdere, mentre altri se ne sono accorti solo all’ultimo momento. Avrei dovuto aiutarli a comprendere meglio la situazione.»

Alla domanda se qualcuno si sia mai scusato, Vitali ha risposto con stupore: «Mi sorprende che me lo chiediate, la gratitudine sembra inesistente». In precedenza aveva raccontato un episodio in cui un gruppo di sostenitori, ogni volta che Guazzaloca inaugurava un’opera pubblica, srotolava uno striscione con la scritta «Anche questo l’ha fatto Walter».