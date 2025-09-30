Il dibattito attorno alla nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia continua a suscitare numerose reazioni, mentre si cercano soluzioni per sanare le tensioni generate. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha preso l’iniziativa di mediare tra il sovrintendente del teatro, Nicola Colabianchi, e le maestranze coinvolte, convocando una riunione per mercoledì 8 ottobre direttamente alla Fenice. «Andrò ad ascoltare tutte le parti in causa — ha spiegato — sono una persona di dialogo e farò il possibile per trovare un accordo».

Negli ultimi giorni, dopo la proclamazione dello stato di agitazione, si sono verificati due episodi di distribuzione di volantini alla conclusione dei concerti nel fine settimana, manifestando il malcontento di alcune fazioni interne. Nonostante questo clima teso, Colabianchi mantiene una posizione ferma a sostegno della sua scelta.

Il sovrintendente evidenzia di aver seguito direttamente la carriera di Venezi nel periodo in cui dirigeva il teatro di Cagliari, sottolineando come durante quel mandato non ci siano mai stati problemi con l’orchestra. «Sto ancora assimilando tutto quello che è successo perché ritengo che la reazione sia eccessiva — afferma —. Il mio giudizio nei suoi confronti è positivo e abbiamo davanti un anno di lavoro per dimostrarlo».

Beatrice Venezi, ospite al Festival delle Idee di Mestre

Beatrice Venezi è attesa a Mestre per partecipare al Festival delle Idee, dove dovrebbe presentare il quarto volume della sua produzione letteraria. Al momento l’incontro non è stato cancellato, sebbene la direttrice stia ancora valutando la sua partecipazione in seguito all’ondata di critiche e polemiche che l’ha coinvolta. Il sovrintendente ha riferito di aver parlato con lei, descrivendola come sorpresa e amareggiata per l’intensità delle reazioni negative. «Non comprendo come sia possibile attaccare una persona in questo modo senza averla realmente conosciuta» ha aggiunto.

Il confronto e le reazioni

Nel frattempo, il dibattito non si arresta e le posizioni si polarizzano tra chi difende la nomina di Venezi e chi invece esprime critiche più aspre. In questo contesto, emerge una volontà di dialogo da parte delle istituzioni coinvolte per trovare una via condivisa e garantire la serenità lavorativa all’interno del teatro.

Va inoltre sottolineato il supporto espresso dal padre di Beatrice, Gabriele Venezi, ex membro di un movimento politico di estrema destra. Questi ha dichiarato di essersi allontanato dalla politica proprio per non interferire con il percorso professionale della figlia, evidenziando ulteriormente come la questione personale e professionale si intreccino in modo complicato nel contesto della vicenda.

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha espresso la sua difesa nei confronti di Beatrice Venezi, recentemente oggetto di critiche per la sua nomina a direttrice musicale del teatro La Fenice di Venezia. Zaia ha paragonato questa situazione alle contestazioni legate al matrimonio in laguna di Jeff Bezos, definendole come «biglietti da visita poco edificanti» per la città.

Secondo Zaia, se la direttrice non fosse stata una donna giovane e avvenente, probabilmente le polemiche non sarebbero nate, sottolineando inoltre che in passato ci sono stati direttori molto più giovani nel ruolo. Sulla posizione politica di Venezi, apertamente di destra, il presidente ha commentato: «Non è una colpa né un titolo, si deve valutare altro».

Le maestranze del teatro, contrarie alla nomina, hanno denunciato tramite un documento che la carriera professionale di Venezi non sarebbe adeguata per la responsabilità affidatale. Il musicologo Stefano Aresi, promotore di una petizione per la revoca della nomina, ha paragonato la scelta a promuovere un bravo cuoco a chef stellato senza le necessarie qualifiche, lamentando inoltre il fatto che l’orchestra non sia stata consultata. Aresi ha sottolineato che esistono molte giovani direttrici capaci e preparate e che la petizione vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema.

La senatrice ed ex ministra Maristella Gelmini (Noi Moderati) ha definito le critiche verso Venezi come pretestuose, attribuendo l’ostilità a un’ambiente culturale di sinistra che considera la cultura un proprio esclusivo dominio. Gelmini ha elogiato la direttrice, riconoscendole talento e competenze per rilanciare La Fenice, ma sottolineando come l’unico fattore di contrasto sia la sua appartenenza politica dichiarata: «Non è di sinistra e non lo nasconde. Forza Beatrice».

Il sostegno del padre e la posizione dei sindacati

In suo favore si è espresso anche il padre di Beatrice Venezi, Gabriele Venezi, imprenditore immobiliare e in passato dirigente nazionale di Forza Nuova. Ha respinto le accuse che collegano la carriera della figlia al suo passato politico, chiarendo di essersi ritirato dalla politica attiva da oltre quindici anni proprio per non rappresentare un ostacolo alla sua crescita professionale.

Inoltre, il padre di Venezi ha criticato i sindacati, definendoli «animati dalla paura di perdere privilegi di una piccola casta», ricordando come in passato gli stessi sindacati avessero contestato il direttore d’orchestra Chung Myung-whun. A tal proposito, è stato precisato che la vicenda non riguarda direttamente Venezia e che il maestro Chung sarà sempre accolto con favore al teatro La Fenice.

Si dispone di un anno per aprire un possibile dialogo tra le parti coinvolte, ma al momento lo stato di agitazione è appena iniziato e potrebbe sfociare in uno sciopero. Il rappresentante sindacale Colabianchi ha ammonito sul fatto che uno sciopero per contestare una nomina rischierebbe di danneggiare l’utenza e ha auspicato un atteggiamento di buonsenso da parte di tutti.