Alfonsino S.p.A., PMI innovativa specializzata nell’“Order & Delivery” per centri di piccole e medie dimensioni, archivia un primo semestre 2025 all’insegna del consolidamento e dell’efficienza. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la Presidenza di Domenico Pascarella, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, confermando la piena operatività del nuovo modello di business focalizzato sul controllo dei costi.

EBITDA Record: L’Efficacia Del Nuovo Modello

Il dato che spicca con maggiore forza è l’EBITDA, che raggiunge € 340 mila, registrando una crescita eccezionale del 157% rispetto ai € 132 mila del primo semestre 2024. Questo risultato è la diretta conseguenza del percorso di razionalizzazione e contenimento dei costi operativi intrapreso dalla Società, che ha costruito un modello di business più snello e scalabile, supportato dalla piattaforma proprietaria Rushers. L’implementazione del modello ha permesso, in particolare, un abbattimento marcato del costo variabile per singolo ordine.

Nonostante il focus sull’efficienza abbia comportato una riduzione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (circa € 1,3 milioni, in calo dell’11%), dovuta anche alla sospensione delle attività in alcune località a bassa marginalità, la strategia mostra i suoi effetti sulla redditività.

Miglioramento Strutturale Dei Margini

L’efficientamento ha impattato positivamente anche sugli altri indicatori. L’EBIT al 30 giugno 2025 risulta negativo per circa € 175 mila, ma segna un netto miglioramento del 48% rispetto ai -€ 338 mila del periodo precedente. Parallelamente, la perdita netta è più che dimezzata, attestandosi a soli € 120 mila, in miglioramento del 54% rispetto ai € 260 mila del primo semestre 2024.

Alfonsino ha anche beneficiato dei primi effetti operativi ed economici derivanti dalle nuove attivazioni strategiche, come Messina e Milazzo, a seguito dell’operazione di integrazione del ramo d’azienda di Mylillo S.r.l., e dall’avvio di nuove partnership nazionali.

Obiettivi E Strategia Futura

Carmine Iodice, nella foto, Amministratore Delegato di Alfonsino, ha così commentato i risultati e la visione prospettica: “Questo primo semestre 2025 rappresenta per noi una tappa cruciale del percorso di consolidamento del nuovo modello di business avviato oltre un anno fa. Abbiamo lavorato intensamente sull’ottimizzazione della struttura operativa, con un’attenzione mirata all’efficienza dei costi e alla qualità dei processi, e i risultati parlano chiaro: l’EBITDA ha raggiunto i € 340 mila, in crescita del 157% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al tempo stesso, nei prossimi sei mesi, inizieranno a manifestarsi gli effetti operativi dell’integrazione del ramo d’azienda di Mylillo S.r.l. per l’apertura del servizio nella città di Messina. Un’operazione strategica che ha già ampliato il nostro posizionamento geografico, ma che vedrà una vera concretizzazione sul piano economico nel corso del secondo semestre del 2025, contribuendo in termini di crescita di volumi. L’obiettivo rimane chiaro: continuare a migliorare i margini, tornare a crescere in volumi e avvicinarci sempre più alla nostra visione di lungo periodo, quella di diventare una super app di servizi, capace di rispondere in modo integrato ai bisogni quotidiani delle comunità locali.”