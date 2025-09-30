Con il voto unanime del Consiglio comunale di Bologna, prende il via l’avventura dell’Osservatorio permanente sull’aeroporto Marconi. Lo strumento, fortemente voluto da Palazzo D’Accursio, è destinato a diventare il punto nevralgico per monitorare la vivibilità delle aree impattate dallo scalo, con un focus primario sull’annosa questione del rumore.

I Componenti E La Prima Sfida: La Partecipazione

L’organismo vedrà la partecipazione dei consiglieri Claudio Mazzanti e Giulia Bernagozzi (PD), Detjion Begaj (Coalizione civica), Francesca Scarano (FdI) e Giulio Venturi (Forza Italia). Le nomine hanno ricevuto l’ok dell’aula municipale al termine della discussione.

Il primo e più spinoso tema all’ordine del giorno è la presenza delle autorità aeroportuali e delle agenzie di volo agli incontri che verranno calendarizzati, elementi essenziali per un confronto costruttivo con i residenti che subiscono i disagi.

Claudio Mazzanti (PD) non usa mezzi termini, dettando la linea: “Che si mettano il cuore in pace tutti: una risposta la devono dare. Se gli enti che hanno competenza vera non si presentano dovremo trovare dei meccanismi di lotta per fare capire che non vogliamo essere presi in giro. Devono venire a quel tavolo, perché questa città paga le tasse e ha tutti i diritti che siano qua, a confrontarsi su questi problemi, non mi interessa se stanno a Roma.”

L’Equilibrio Tra Criticità E Salvaguardia

Pur riconoscendo l’urgenza delle criticità, l’Osservatorio dovrà operare un bilanciamento tra le esigenze dei residenti e la realtà economica dello scalo.

Francesca Scarano (FdI) ha messo subito in chiaro che l’obiettivo deve essere realistico: “Una parte del rumore non si può sicuramente annullare, dobbiamo arrivare a risultati palesi anche se saranno comunque limitati. Spero si dimostri che anche i vertici del nostro aeroporto sono attenti alle criticità emerse, che non si possono negare.”

La consigliera ha ribadito la posizione di tutela dell’infrastruttura, pur con le sue problematiche: “L’aeroporto non è un problema, ma una realtà consolidata che va salvaguardata. Presenta sì dei problemi, come tutti gli aeroporti d’Italia. Sui quali deve esserci un monitoraggio ed un confronto per provare ad arginarli, perchè la soluzione totale sappiamo bene che non sarà possibile.”