ACEA ha perfezionato oggi, tramite la controllata Areti (al 100% del Gruppo), il closing dell’operazione di cessione a Terna del 100% di Rete 2 S.r.l., la società proprietaria della rete elettrica di Alta Tensione (AT). L’accordo era stato firmato lo scorso 6 novembre 2024 (nella foto, da sinistra l’a. d. ACEA Fabrizio Palermo e l’a. d. Terna Giuseppina Di Foggia).

L’operazione vale complessivamente 251 milioni di Euro e si inserisce pienamente nella strategia delineata dal Piano Industriale di ACEA.

I Dettagli Finanziari dell’Accordo

Il controvalore totale di 251 milioni di Euro si compone di due parti:

227 milioni di Euro circa, corrisposti oggi da Terna, salvo aggiustamenti di prezzo.

circa, corrisposti oggi da Terna, salvo aggiustamenti di prezzo. 24 milioni di Euro circa, relativi a un premio che sarà riconosciuto da ARERA in un momento successivo al closing, pari al 4% del costo storico rivalutato degli asset.

Il corrispettivo finale riflette l’aggiornamento del valore complessivo degli asset ai fini regolatori (RAB – Regulated Asset Base), che ad oggi è pari a circa 207 milioni di Euro.

Cosa include la cessione

Rete 2 S.r.l. trasferisce a Terna un insieme strategico di infrastrutture e risorse. Nello specifico, la cessione riguarda:

73 elettrodotti AT per circa 481 km di rete (tra linee aeree e in cavo).

per circa (tra linee aeree e in cavo). La rete in fibra ottica estesa lungo le linee di Alta Tensione oggetto dell’accordo.

estesa lungo le linee di Alta Tensione oggetto dell’accordo. Elementi di AT e relativi rapporti di lavoro del personale dipendente addetto alla gestione della rete di Alta Tensione afferente l’Area metropolitana di Roma.

Il perfezionamento dell’operazione è avvenuto dopo l’adozione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che ha disposto l’inclusione degli asset ceduti nell’ambito della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale.

La Strategia di ACEA: Reinvestire per l’Innovazione

Il ricavato dell’operazione sarà cruciale per sostenere la crescita e la modernizzazione delle infrastrutture del Gruppo ACEA.

L’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, ha fornito la chiave di lettura strategica dell’operazione: “L’operazione, coerente con la strategia di ACEA delineata dal Piano Industriale 2024-2028, offre l’opportunità di reinvestire i proventi della cessione per migliorare la qualità del servizio di distribuzione elettrica a Roma accelerando la transizione verso una rete più efficiente, resiliente, digitalizzata e sempre più sicura anche attraverso l’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale”.

In sintesi, la cessione di asset di trasmissione a Terna libera risorse che ACEA intende destinare al rafforzamento e all’innovazione della distribuzione elettrica nella Capitale, puntando su tecnologia e sicurezza.