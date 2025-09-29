Il primo turno delle elezioni regionali autunnali registra un’affluenza in diminuzione, sia nelle Marche che in Valle d’Aosta. Mentre i seggi in Valle d’Aosta hanno chiuso ieri sera e lo spoglio è già iniziato, nelle Marche si continua a votare fino alle ore 15 di oggi. I dati parziali confermano il trend negativo: in Valle d’Aosta ha votato il 62,98% degli aventi diritto, in calo rispetto al 70,5% del 2020. Nelle Marche l’affluenza parziale di ieri sera si è fermata al 37,71%, contro il 42,72% della precedente tornata elettorale.

La battaglia delle Marche

Le elezioni nelle Marche sono considerate un passaggio chiave per gli equilibri politici nazionali. Sotto i riflettori c’è la sfida tra il presidente uscente di centrodestra, Francesco Acquaroli, e lo sfidante di centrosinistra, Matteo Ricci. I sondaggi indicano un vantaggio per il centrodestra, che punta a una riconferma e vede in un’eventuale sconfitta un segnale preoccupante. Non a caso, il governo ha recentemente approvato provvedimenti specifici per la regione, come l’estensione della Zona economica speciale (Zes) e fondi per le infrastrutture. L’esito di questo voto influenzerà anche la ripartizione delle candidature per le prossime elezioni in regioni come Puglia, Campania e Veneto.

Il dato della Valle d’Aosta e Aosta

In Valle d’Aosta, il calo dell’affluenza è evidente, con il 62,98% di votanti rispetto al 70,5% del 2020. Ad Aosta, per le elezioni comunali, ha votato il 57,64% degli aventi diritto, con la punta minima di affluenza a Courmayeur, che si ferma al 50,57%.