Alle ore 8 di lunedì 29 settembre sono iniziate le operazioni di scrutinio delle schede per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta. Il giorno successivo, martedì 30 settembre, si procederà con lo spoglio delle votazioni relative ai Consigli comunali.

L’affluenza registrata per il rinnovo del Consiglio regionale è stata del 62,98%, corrispondente a 65.014 votanti su un totale di 103.223 aventi diritto. Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta, invece, la partecipazione alle urne si è attestata al 57,64%, con 16.480 votanti su 28.590 elettori iscritti.

Tra i comuni coinvolti nelle elezioni regionali, il più alto tasso di partecipazione è stato osservato a Valgrisenche, con il 90,42% di votanti. Al contrario, il comune con la percentuale più bassa è risultato Courmayeur, dove si è recato alle urne il 50,57% degli aventi diritto.

Nel confronto con le elezioni del 2020, che si svolsero su due giornate, l’affluenza definitiva per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 70,50%, pari a 72.705 votanti. Per il Consiglio comunale di Aosta, invece, la partecipazione era stata del 64,22%, con 18.282 votanti.

Per quanto riguarda i 44 comuni dove era presente una sola lista elettorale, tutti hanno raggiunto la soglia minima del 40% di votanti, requisito previsto dalla legge per la validità della consultazione.