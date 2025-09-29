Un patto per la sanità siciliana che unisce formazione e lavoro, con l’obiettivo di trattenere i giovani talenti sull’isola. La Regione Siciliana, l’università UniCamillus e la Fondazione Giglio di Cefalù hanno firmato a Palazzo d’Orleans un protocollo d’intesa triennale. L’accordo, approvato dalla giunta regionale a luglio, permetterà agli studenti del corso di laurea in Medicina e chirurgia di UniCamillus, attivo dall’anno accademico 2024-2025 in Sicilia, di svolgere attività didattiche e tirocini presso il presidio ospedaliero del Palermitano.

Formazione e ricerca: un investimento sul futuro

L’intesa prevede che studenti e specializzandi avranno la possibilità di svolgere attività cliniche, di laboratorio e di medicina generale sotto la supervisione di tutor. La Regione potrà anche autorizzare tirocini in altre strutture pubbliche o private accreditate del Servizio sanitario regionale. Non solo didattica, l’accordo apre anche alla ricerca biomedica e sanitaria, con l’intento di sviluppare nuove innovazioni e modelli organizzativi.

Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, ha definito l’accordo un “esempio virtuoso di partenariato tra pubblico e privato che avrà anche importanti ricadute socio-economiche sul territorio”. L’assessora alla Salute Daniela Faraoni ha aggiunto: “Offrire agli studenti di Medicina nuove opportunità di crescita significa non solo rafforzare le loro competenze, ma anche aprire alla possibilità che in futuro restino a far parte della dirigenza medica dell’Isola”.

Dal canto suo, Gianni Profita, rettore di UniCamillus, ha sottolineato come la missione dell’università sia “formare professionisti della salute di altissimo profilo”. L’accordo, firmato anche dal presidente della Fondazione Giglio Victor Mario Di Maria, istituisce un Comitato paritario di direzione integrata per verificare la coerenza tra attività assistenziale e di ricerca.