L’intelligenza artificiale generativa (GenAI) sta entrando nel sistema sanitario italiano, con un impatto profondo sui processi e sulla forza lavoro, prevalentemente femminile. È quanto emerge dall’analisi di Boston Consulting Group (Bcg) e Donne Leader in Sanità, intitolata “AI e leadership femminile in sanità: opportunità, sfide e crescita”. L’adozione di queste tecnologie promette di automatizzare il 60-70% delle attività amministrative, liberando tempo prezioso per il personale clinico e migliorando la qualità dell’assistenza.

Tuttavia, il percorso non è privo di ostacoli. La promessa di efficienza non è automatica e richiede investimenti in competenze, dati affidabili e una governance responsabile per trasformare i progetti pilota in una prassi quotidiana. Solo il 45% degli operatori sanitari italiani usa strumenti di GenAI almeno una volta a settimana, una percentuale che sale al 48% per le donne rispetto al 37% degli uomini. Gli ostacoli principali? Accesso limitato, scarsa familiarità e formazione discontinua.

La doppia sfida della leadership femminile

La sanità è un settore dove il 74% della forza lavoro è femminile, con molte donne che ricoprono ruoli amministrativi e di coordinamento, proprio quelli più esposti all’automazione. Si apre così il rischio di una “doppia penalizzazione”: da un lato, l’esposizione al cambiamento dei compiti e, dall’altro, uno scarso accesso ai percorsi formativi che permettono di guidarlo.

Alessandra Catozzella, Managing director e partner di Bcg, sottolinea la necessità di affrontare questo divario: “L’Intelligenza Artificiale, soprattutto la GenAI, è un’opportunità straordinaria per trasformare la sanità non solo sul piano tecnologico, ma come leva per un sistema più sostenibile e accessibile ai pazienti. Questa trasformazione richiede però la ridefinizione delle professionalità e, in un settore in cui il 74% della forza lavoro è femminile, l’impatto sulla leadership delle donne non può essere lasciato al caso. Eppure, oggi solo il 7% delle professioniste si sente supportata nell’adozione dell’AI, contro il 17% degli uomini. Nell’era dell’AI, la leadership femminile non si misura più soltanto dalla presenza nei board, ma dalla capacità di guidare il cambiamento, orientare le scelte tecnologiche e presidiare i temi etici e di equità”.

Bias di genere e soluzioni etiche

Lo studio mette in luce anche i bias di genere insiti nei modelli di AI, che apprendono da dati di addestramento che possono riprodurre pregiudizi. Ad esempio, gli strumenti di generazione di immagini, se interrogati, associano ancora il medico al genere maschile e l’infermiera a quello femminile. La soluzione, secondo l’analisi, non è solo tecnologica ma etica: serve una maggiore partecipazione femminile nello sviluppo dell’AI per renderla più equa ed efficace.

Le 10 leve d’azione per il futuro

Lo studio non si limita a un’analisi, ma propone 10 leve d’azione per affrontare la transizione. Tra le proposte:

Selezione e recruiting supportati da strumenti che monitorano la parità di genere.

supportati da strumenti che monitorano la parità di genere. Upskilling e reskilling con programmi modulari e coaching per rafforzare la leadership femminile.

con programmi modulari e coaching per rafforzare la leadership femminile. Servizi AI integrati nei processi clinici e amministrativi, con un approccio centrato sull’utente e sulle differenze di genere.

L’AI arriverà comunque, conclude l’analisi, ma il successo dipenderà dalla capacità di accompagnarne l’adozione con competenze e responsabilità, mettendo le donne nelle condizioni di guidare il cambiamento.