La Capitale rende omaggio a Carlo Riccardi, pioniere del fotogiornalismo italiano e testimone visivo di quasi un secolo di storia. In occasione del suo 99° compleanno, apre oggi la mostra “Quasi 100“, a Spazio5 in via Crescenzio 99/d. L’esposizione celebra l’artista, fotoreporter e “primo paparazzo italiano”, le cui immagini hanno immortalato la cronaca, la politica e lo spettacolo, diventando parte integrante della memoria collettiva del Paese.

Oltre la Dolce Vita: un archivio di storia

Le fotografie di Riccardi raccontano l’Italia dalla ricostruzione postbellica ai fasti della Dolce Vita, con scatti che ritraggono i grandi del cinema, della politica e della cultura, ma anche la vita quotidiana e le piazze della città. L’esposizione presenta materiali d’archivio unici, molti dei quali inediti, offrendo uno spaccato profondo e intimo di un’epoca. La mostra segna inoltre l’avvio delle celebrazioni per il centenario della nascita di Riccardi, che si festeggerà nel 2026.

Un’eredità visiva per la nazione

Carlo Riccardi (1926–2022) non è stato solo un fotografo, ma un cronista visivo che ha saputo cogliere l’essenza di un’epoca e dei suoi protagonisti. Romano d’adozione, è il fondatore dell’Archivio Riccardi, oggi riconosciuto come un patrimonio di inestimabile valore per la memoria nazionale. La sua capacità di unire il ritratto del divo con l’istantanea della vita di tutti i giorni ha reso il suo lavoro un documento storico e artistico di grande rilevanza. La mostra “Quasi 100” sarà visitabile a Spazio5 fino al 30 ottobre 2025.