La ricerca del candidato presidente per il centrodestra nella Regione Puglia sembra tornare in una situazione di incertezza. Dopo un’apparente definizione, il sindaco di Monopoli, il civico Angelo Annese, ha deciso di rifiutare la candidatura.

Angelo Annese ha espresso la sua posizione con una nota ufficiale, ringraziando tutti coloro che gli hanno mostrato fiducia e stima, sottolineando però che la sua priorità resta il ruolo di sindaco della sua città. Ha scritto:

“Desidero ringraziare sinceramente, con profonda gratitudine, tutti coloro che hanno espresso fiducia e stima nei miei confronti. Ho ricevuto parole di incoraggiamento e ammetto che tale indicazione mi ha lusingato non tanto per ambizione personale ma come espressione di una comunità importante come quella di Monopoli. Tuttavia, è giunto il momento di rompere gli indugi e condividere con tutti voi le mie considerazioni: io sono e resto il sindaco della nostra città.”

Questo rifiuto conferma che Annese non è il civico cui fa riferimento da settimane Antonio Tajani, leader di Forza Italia, che ha parlato di un candidato civico in Puglia come strategia per recuperare consensi. Tajani aveva suggerito, per la Puglia e la Campania, la possibile candidatura dei coordinatori regionali azzurri Mauro D’Attis e Fulvio Martusciello, ma anche l’opzione di un civico per ampliare la base elettorale.

Tuttavia, Annese – pur appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia – non ha trovato il consenso dei forzisti. In particolare, il sindaco è vicino al consigliere regionale Stefano Lacatena, che cinque anni fa è stato eletto con Forza Italia ma ha poi transitato nel centrosinistra, ottenendo una nomina a consigliere delegato all’urbanistica dal governatore Emiliano.

Annese aveva chiesto che Lacatena trovasse spazio nella lista di centrodestra, ma questa richiesta è stata respinta per evitare di sottrarre voti ai militanti più tradizionali della destra. Inoltre, Lacatena è stato recentemente visto in prima fila durante un incontro con il candidato del centrosinistra Antonio Decaro, suggerendo una sua possibile ricandidatura a sinistra.

Di conseguenza, senza il sostegno di Lacatena, Annese ha deciso di non proporsi per la corsa alla presidenza regionale. A ciò si aggiunge una generale diffidenza tra Forza Italia nei confronti di chi ha cambiato schieramento politico, temendo che questo comportamento possa ripetersi in futuro.

Il clima in casa centrodestra, quindi, non è stato ottimale per il civico Annese, che ha preferito rinunciare alla candidatura.

La situazione del candidato civico in Campania

Per quanto riguarda la Regione Campania, la candidatura di un civico appare invece più concreta. Tra i potenziali candidati spicca il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che sembra avere un buon gradimento all’interno della coalizione di centrodestra.

Tuttavia, non è l’unico nome in lizza. C’è infatti anche la candidatura del presidente dell’Unione Industriali, Costanzo Jannotti Pecci. Entrambi sono considerati figure apprezzate dalla coalizione, ma Forza Italia sembra più vicina a Jannotti Pecci, sebbene il prefetto abbia un leggero vantaggio nella corsa verso la candidatura.

La definizione dei candidati civici in queste due regioni assume un ruolo strategico per il centrodestra che punta a consolidare consensi e presentare figure capaci di attrarre un elettorato più trasversale e non strettamente legato ai partiti tradizionali.