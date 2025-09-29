Pmp Industries, gruppo italiano specializzato nella produzione di componenti in ghisa, ha inaugurato un nuovo stabilimento produttivo a Laktaši, situato nella Republika Srpska, entità della Bosnia Erzegovina. Questa struttura, dotata di una fonderia integrata, si aggiunge al sito operativo già attivo a Gradiska dal 2006.

L’investimento complessivo ammonta a 35 milioni di euro e fa parte di un piano di espansione globale del gruppo mirato a riorganizzare le filiere di approvvigionamento. Le lavorazioni primarie realizzate in Bosnia garantiranno una continuità produttiva fondamentale per lo stabilimento di Coseano, in provincia di Udine, che nel piano industriale è previsto raddoppiare la capacità operativa entro il 2028 per rispondere efficacemente alla crescente domanda di sistemi di trasmissione nei mercati europeo e statunitense.

Lo stabilimento di Laktaši si distingue come l’unico in Europa in grado di gestire internamente l’intero ciclo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito per componenti in ghisa. La nuova fonderia integrata possiede una capacità iniziale di 40.000 tonnellate annue, con prospettive di ampliamento fino a 80.000 tonnellate, grazie a ulteriori investimenti previsti.

L’operazione è stata cofinanziata dalle istituzioni finanziarie Simest e Finest, che hanno sostenuto il progetto con 7 milioni di euro tramite partecipazioni societarie e finanziamenti diretti.

Luigino Pozzo, fondatore e presidente di Pmp Industries, ha sottolineato:

“La decisione di investire nella Republika Srpska non è casuale, ma vuole rafforzare una presenza che si è consolidata da quasi vent’anni. Questo investimento rappresenta uno strumento essenziale per affrontare con efficacia le sfide del mondo post-globalizzato.”