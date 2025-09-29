Plenitude (nella foto l’a. d. Stefano Goberti) ha annunciato l’avvio di un nuovo impianto fotovoltaico da 50 MW a Zhanaozen, nella regione di Mangystau, in Kazakistan. L’impianto è il primo tassello di un progetto ben più ampio, guidato in joint venture da Eni e KazMunayGas, che punta a realizzare una centrale elettrica ibrida da ben 247 MW, integrando produzione da fonte solare, eolica e a gas. L’obiettivo è fornire energia stabile agli stabilimenti locali di KazMunayGas.

L’entrata in funzione del parco solare sottolinea l’impegno congiunto dei partner per la transizione energetica del Paese. L’impianto, dotato di tecnologia fotovoltaica all’avanguardia con oltre 80.000 pannelli distribuiti su circa 80 ettari, è progettato per generare 86 GWh di energia all’anno. La configurazione ibrida della centrale, combinando rinnovabili e gas, assicurerà una fornitura costante anche in condizioni meteo variabili, risolvendo il problema dell’intermittenza delle fonti pulite.

Le parole di Plenitude sul progetto

Il Managing Director di Plenitude Kazakistan, Federico Pugliese, ha commentato l’inaugurazione, definendola una pietra miliare: “L’avvio di questo impianto fotovoltaico rappresenta una tappa fondamentale per il Mangystau Hybrid Power Project, contribuendo alla transizione energetica del Kazakistan. Questo progetto è un perfetto esempio di sinergia tra competenze internazionali e impegno locale e pone solide basi per future collaborazioni nel settore delle energie rinnovabili del Paese.”

La partnership consolidata tra KazMunayGas ed Eni, supportata dall’esperienza di Plenitude, mira a contribuire alla transizione energetica del Mangystau e a stimolare la crescita economica della regione, creando nuove opportunità di lavoro e promuovendo lo sviluppo tecnologico e le competenze locali.