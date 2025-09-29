Notino, leader europeo nel commercio elettronico nel settore beauty, ha registrato una significativa crescita nel proprio fatturato durante l’anno fiscale 2024, conclusosi ad aprile 2025, toccando quasi 1,6 miliardi di euro, con un incremento del 18% rispetto al periodo precedente.

Il mercato italiano ha contribuito con il 9% al risultato totale, consolidandosi tra i principali paesi per volume di vendite. La Polonia mantiene il ruolo di primo mercato con una quota prossima al 16%, seguita dalla Repubblica Ceca con il 12%. I territori che hanno registrato le maggiori crescite percentuali sono stati Finlandia (+56%) e Irlanda (+39%).

Zbyněk Kocián, amministratore delegato di Notino, ha commentato i risultati:

“I primi nove mesi dell’anno fiscale hanno mostrato performance molto positive; tuttavia, la fase successiva è stata più complessa. Dopo il periodo natalizio abbiamo deciso di concentrarci sulla stabilizzazione, consapevoli che una strategia mirata è più efficace di un’espansione rapida ma poco sostenibile. Continuiamo a crescere a un ritmo ben superiore alla media del mercato e siamo determinati a investire in uno sviluppo di qualità, duraturo e solido.”

Tra gli elementi chiave su cui Notino punta troviamo un’infrastruttura logistica avanzata, articolata in quattro centri di distribuzione localizzati in Italia, Repubblica Ceca, Romania e Polonia.

Tomáš Hofer, Chief Logistics Officer dell’azienda, ha spiegato:

“Una delle principali sfide nel settore logistico è l’automazione dei nostri centri di distribuzione, una procedura complessa soprattutto considerando l’alto volume di spedizioni giornaliere che gestiamo.”

Nel corso dell’anno fiscale 2024, inoltre, è stato avviato un progetto di revisione delle strutture interne. Negli ultimi anni il marchio ha rafforzato la propria presenza nei mercati europei, inaugurando nuovi punti vendita fisici e potenziando sia la propria applicazione mobile che i servizi digitali.

Durante l’ultimo periodo considerato, Notino ha spedito un totale di 114.771.511 prodotti ai clienti, con un picco durante il Black Friday che ha superato i 300.000 pacchi consegnati in un solo giorno.