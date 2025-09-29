Segnali di ripresa dal mercato immobiliare statunitense. Nel mese di agosto, l’indice dei compromessi per l’acquisto di case (pending home sales) ha registrato un’inattesa crescita del 4,0% su base mensile, raggiungendo i 74,7 punti. Un dato che sorprende il mercato, dato che le previsioni degli analisti si attestavano su un più modesto aumento dello 0,2%. Questo indicatore, che anticipa l’andamento delle vendite future, segnala un potenziale rafforzamento del settore abitativo e del mercato dei mutui negli Stati Uniti.

Un segnale per il mercato e i mutui

L’incremento fa seguito a un lieve calo dello 0,4% registrato a luglio e suggerisce una rinnovata fiducia da parte dei consumatori e degli investitori. Le compravendite di abitazioni sono in crescita, evidenziando una dinamica positiva che potrebbe impattare il settore nel prossimo futuro. Il dato, pubblicato dall’Associazione degli operatori immobiliari (NAR), viene monitorato con attenzione perché offre una visione prospettica dell’andamento dei prezzi e del volume delle transazioni immobiliari.