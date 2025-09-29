Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel commemorare l’81° anniversario dell’eccidio di Marzabotto e Monte Sole, ha sottolineato l’importanza fondamentale della memoria storica.

Ha affermato che:

«Ricordare è un dovere. Ricordare è un seme di umanità che va sempre coltivato, perché contiene i valori fondativi della nostra comunità. Ricordare è anche spinta all’impegno perché non accada mai più che le volontà di dominio cancellino i diritti umani, che le strategie di annientamento calpestino la vita e la sua irriducibile dignità».

Nel suo discorso, il Presidente ha richiamato il significato profondo di Marzabotto e Monte Sole, dove la brutalità nazista raggiunse il massimo della disumanità trasformando la guerra in uno sterminio indiscriminato.

Ha ricordato che proprio da quelle tragiche vicende nacquero le radici della Repubblica Italiana e della stessa costruzione europea:

«La Costituzione italiana e l’idea stessa d’Europa presero forma da quel sangue innocente, ponendo le basi per una nuova civiltà basata sulla democrazia e sulla pace. La libertà conquistata e la rinascita del nostro popolo saranno per sempre legate al sacrificio e al dolore di quei giorni atroci, in cui donne e uomini, bambini e anziani furono uccisi senza pietà nel cuore del nostro Paese».

Durante l’occupazione tedesca, l’Italia fu teatro di numerose stragi di civili, perpetrate da un esercito in rotta, sostenuto dalle forze fasciste che, dopo averne fatto un mito, si opposero al paese, ha sottolineato Mattarella.

In particolare, ciò che accadde nelle zone di Marzabotto e ai piedi del Monte Sole rappresenta la strage più spaventosa, con l’altare della chiesa di Casaglia che rimane un simbolo immortale di questa terribile offesa alla coscienza umana.

Tuttavia, il tempo e il dialogo diplomatico hanno rinsaldato i legami di pace tra nazioni un tempo nemiche.

Il Presidente Mattarella ha dichiarato a riguardo:

«L’incontro dello scorso anno con il Presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, rappresenta un segnale prezioso di una memoria che diventa un percorso condiviso, capace di ricostruire il bene comune, sostituire la riconciliazione all’odio e attribuire all’Europa un ruolo di rilievo nel contesto globale, proprio quell’Europa che ha conosciuto la barbarie».

Infine, Mattarella ha ribadito l’importanza di mantenere viva la memoria, traendo sempre insegnamenti dalla storia:

«La storia di cui un popolo si fa costruttore è l’essenza stessa della libertà e dell’indipendenza. Questi valori devono essere difesi con coerenza e senza opportunismi, in ogni angolo del mondo».