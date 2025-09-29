“Raspelli vai dal direttore, ti vuole parlare”. Così, in una mattina del 1975, uno dei vice capo cronisti del Corriere d’Informazione mandò il giovane Edoardo Raspelli all’ufficio di Cesare Lanza. “Non ricordo se fu Mario Perazzi, cognato di Oriana Fallaci, o Franco Damerini, papà di Leo – racconta Raspelli – ma so che bussai tremante alla porta a vetri dell’ufficio di Cesare Lanza. Chiarissime le parole, gli ordini del direttore del CORINF: da oggi, oltre alla cronaca nera, vai al ristorante, mangi, paghi (che poi ti rimborsiamo noi) e ne scrivi, però voglio anche i ristoranti cattivi” (ecco, una foto dell’epoca – 1976 – nella redazione del Corriere dell’Informazione. Da sinistra, Cesare Lanza con Ugo Tognazzi e Edoardo Raspelli).

Il voto ai ristoranti e il boom delle vendite

Lanza aveva intuito che, come per i film di Nino Nutrizio su La Notte, anche i ristoranti potevano essere giudicati con i voti. Dal 10 ottobre 1975 il Corriere d’Informazione pubblicò le pagelle di Raspelli: un voto all’ambiente (da 1 a 3 forchettine), un voto alla cucina (da 1 a 3 stellette), e un faccino sorridente per i locali più invitanti. La pagina fece raddoppiare le vendite del quotidiano pomeridiano.

Dal sangue degli Anni di Piombo ai fornelli

Prima delle leccornìe nostrane, Raspelli aveva raccontato la cronaca nera più drammatica: l’omicidio di Simonetta Ferrero all’Università Cattolica nel suo primo giorno di lavoro (26 luglio 1971), l’assassinio del commissario Luigi Calabresi (17 maggio 1972), i rapimenti di Cristina Mazzotti e Carlo Saronio, l’assassinio di Sergio Ramelli “proprio davanti a casa mia, nella stessa via Amadeo dove abitava lo studente”, ricorda, e quello di Fausto e Iaio al Casoretto.

Il “Faccino Nero” e le minacce

Il 13 febbraio 1976 arriva la vera rivoluzione: il Faccino Nero, dedicato al peggior ristorante della settimana. Raspelli non risparmia nessuno. Ne seguiranno querele (tutte vinte), minacce, telefonate anonime, persino una corona da morto sotto casa. La polemica più dura esplode con il ristorante La Vecchia Milano, sulla cerchia dei Navigli, guidato dal boss Francis Turatello. Anche lì, l’ennesimo “Faccino Nero”.

Dal Gambero Rosso a Ferran Adrià

Negli anni Raspelli si allarga: Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica, la guida dell’Espresso, la televisione con RAI e Mediaset. Scrive della grandezza di Massimo Spigaroli, enfant prodige del culatello a Polesine Parmense, ma non risparmia critiche: “Ferran Adrià: 22 piatti di delusione”, titola dopo una cena.

La forza di un’intuizione

Eppure, tutto nasce da quella porta a vetri e dalla visione di Cesare Lanza. Il giornalista che capisce, prima di tutti, che la gastronomia può essere giornalismo, che l’informazione non si nutre solo di tragedie e politica, ma anche del piatto che arriva in tavola. È lì che nasce la critica gastronomica italiana, con il rigore del cronista e la libertà di un giudizio netto, soprattutto negativo.