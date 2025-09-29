Ad agosto, le esportazioni italiane verso i paesi extra-UE27 hanno subito una significativa contrazione su base annua, con una diminuzione del 26,1% verso la Turchia e del 21,2% verso gli Stati Uniti. Questi dati emergono dalle rilevazioni dell’Istat, che evidenziano un calo generalizzato verso quasi tutti i principali partner commerciali extra comunitari. Le uniche eccezioni positive si registrano con il Regno Unito e la Svizzera, dove le esportazioni hanno segnato rispettivamente una crescita del 4,9% e del 4,7%.

Per quanto riguarda le importazioni, risultano significativamente ridotte quelle provenienti dal Regno Unito (-36,6%) e dai paesi membri dell’OPEC (-27,1%). Diminuzioni più moderate si registrano anche dagli acquisti a India (-9,7%), Cina (-7,1%) e dai paesi del Mercosur (-5,8%). In controtendenza, invece, si rilevano incrementi nelle importazioni provenienti dagli Stati Uniti (+68,5%) e dai paesi dell’ASEAN (+13,6%).

Nel mese di agosto, l’Istat stima una marcata flessione congiunturale dell’interscambio commerciale italiano con i paesi extra-UE27, che coinvolge sia le esportazioni, in calo dell’8,1%, sia le importazioni, diminuite del 7,1%. La riduzione più accentuata delle vendite all’estero riguarda i beni strumentali (-16,7%) e i beni di consumo, sia durevoli (-9,4%) che non durevoli (-7,8%). Al contrario, registrano un aumento le esportazioni di energia (+5,9%) e di beni intermedi (+2,2%).

Su base annua, il calo complessivo delle esportazioni extra-UE raggiunge il 7,7%. Dal lato delle importazioni, si osservano diminuzioni diffuse soprattutto per i beni di consumo non durevoli (-16,5%), i beni intermedi (-6,1%) e i beni di consumo durevoli (-5,1%).

Istat ha commentato:

“Dopo due mesi consecutivi di significativa crescita congiunturale, ad agosto l’export verso i paesi extra-UE registra una netta contrazione mensile, principalmente dovuta al rallentamento delle vendite di beni strumentali e beni di consumo non durevoli.”

Questi dati sottolineano le attuali difficoltà del commercio estero italiano in un contesto internazionale complesso, caratterizzato da tensioni geopolitiche, mutamenti nelle catene di approvvigionamento e dinamiche economiche variabili. La flessione delle esportazioni verso paesi strategici come la Turchia e gli Stati Uniti rappresenta una sfida per le imprese italiane, mentre le variazioni delle importazioni riflettono un ricalibrarsi dei rapporti commerciali con diversi mercati globali.

In questo scenario, il monitoraggio continuo dell’andamento dei flussi commerciali extra-UE riveste un ruolo cruciale per orientare le politiche economiche e promuovere strategie di adattamento efficienti per le aziende italiane, garantendo così una migliore capacità di risposta agli shock esterni.