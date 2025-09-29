Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) e Camminare Insieme Odv si uniscono per lanciare il progetto “Ambulatorio Mobile ProXimo”, un’iniziativa che mira a portare assistenza sanitaria direttamente nelle aree più vulnerabili e isolate di Torino. L’iniziativa, supportata dal Programma Formula di Intesa Sanpaolo, punta a colmare un vuoto assistenziale che riguarda migliaia di persone, escluse dai servizi di base e spesso prive di un medico di famiglia.

Obiettivo: un ambulatorio itinerante per i più fragili

Il cuore del progetto è l’acquisto e l’allestimento di un ambulatorio mobile attrezzato. Questo mezzo sarà in grado di raggiungere chi non può spostarsi – persone senza fissa dimora, famiglie in difficoltà, donne in gravidanza e comunità mamma-bambino – garantendo cure essenziali e supporto socio-sanitario. L’iniziativa risponde a una disuguaglianza profonda: in alcune zone di Torino, oltre il 30% della popolazione non ha accesso a un medico di base. L’obiettivo è offrire diagnosi precoci e continuità di cura, alleggerendo la pressione sulle strutture ospedaliere.

Raccolta fondi e telemedicina

Per finanziare l’acquisto e l’allestimento del veicolo, è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo, attiva fino al 31 dicembre con un target di 100mila euro. La banca contribuirà attivamente con 2 euro per ogni prodotto online acquistato dai propri clienti. Grazie all’uso della telemedicina, l’ambulatorio potrà effettuare diagnosi tempestive e monitoraggi a distanza, facilitando l’accesso a visite specialistiche. L’équipe, composta da medici volontari, operatori sanitari e mediatori culturali, si propone di raggiungere circa 500 persone vulnerabili tra senzatetto, ospiti di dormitori e famiglie.

Sergio Chiamparino, Presidente di Camminare Insieme Odv, ha dichiarato: “Con questo progetto intendiamo rafforzare l’accessibilità ai servizi sanitari per le persone più vulnerabili. L’Ambulatorio Mobile ProXimo non è soltanto un mezzo attrezzato, ma un modello innovativo di prossimità sanitaria che, grazie alla collaborazione tra istituzioni, privato sociale e cittadini, potrà garantire diagnosi precoci, continuità di cura e supporto a chi oggi non riesce ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale. È un investimento sulla salute e sulla dignità di tutta la comunità torinese. ProXimo nasce dall’ascolto di chi troppo spesso resta invisibile: le persone senza casa, le mamme sole, le famiglie che non riescono a curarsi. Portare un ambulatorio direttamente nelle strade e nei quartieri significa dire a queste persone che non sono sole, che la loro vita conta. Con il sostegno di Intesa Sanpaolo e dei donatori, vogliamo trasformare la solidarietà in un gesto concreto di cura e speranza”.

Stefano Cappellari, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, ha aggiunto: “Il progetto di Camminare Insieme è più di un servizio sanitario: rappresenta uno strumento di inclusione e giustizia sociale. Con l’acquisto di un ambulatorio mobile, si potrà portare la cura là dove oggi spesso non arriva e aiutare concretamente chi, per fragilità economiche o sociali, fatica ad accedere alla sanità pubblica. Con il progetto Formula, Intesa Sanpaolo conferma il proprio impegno per ridurre le disuguaglianze e rafforzare il legame tra le persone e la comunità, anche creando nuove sinergie tra pubblico e privato. In Piemonte, ad oggi abbiamo sostenuto circa 20 iniziative con donazioni per oltre 2 milioni di euro a favore di giovani, famiglie, anziani, per una crescita sociale inclusiva”.