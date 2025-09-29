È stata inaugurata al porto di Como la motonave ibrida L’Ambrosiana, nuova imbarcazione della Gestione Governativa Navigazione Laghi. La cerimonia ha visto la partecipazione del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, del sottosegretario di Stato Alessandro Morelli e delle principali autorità regionali e locali.

Pietro Marrapodi, responsabile della Gestione Governativa, ha spiegato che la flotta conta ora 100 unità totali, di cui 35 operano sul lago di Como. Ha inoltre sottolineato l’impegno del Governo, in particolare del ministro Salvini, nel sostenere con determinazione questo progetto, finalizzato a ridurre il traffico su strada e a rafforzare il ruolo strategico del trasporto via lago come infrastruttura pubblica essenziale al servizio della comunità.

Alessandro Morelli ha richiamato l’attenzione sull’importanza del piano di investimenti promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha stanziato oltre 28,5 milioni di euro per il lago di Como. Tra gli interventi previsti, ha citato la riqualificazione del cantiere di Dervio, con un investimento di 6 milioni, e la ristrutturazione dei pontili per i traghetti di Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Varenna, per la quale sono stati stanziati 10 milioni di euro in collaborazione con la Regione Lombardia.

Ha inoltre ricordato la realizzazione di una nuova motonave ibrida da 250 posti, attesa entro dicembre, con un investimento di 5,5 milioni, nonché l’acquisto di nuovi motori e tecnologie innovative per migliorare l’efficienza della flotta.

La motonave L’Ambrosiana entrerà in servizio operativo nelle prossime settimane. Progettata per trasportare fino a 350 passeggeri distribuiti su tre ponti, offre ampie aree all’aperto e servizi dedicati, quali rastrelliere per biciclette e prese di ricarica per e-bike.

Particolarmente rilevante è il sistema di propulsione ibrida diesel-elettrica dell’imbarcazione, che permette manovre di ormeggio e disormeggio con basso impatto ambientale, riducendo sia le emissioni atmosferiche che l’inquinamento acustico.

Pietro Marrapodi ha evidenziato che questa nuova motonave rappresenta una parte integrante di un progetto più ampio: il Piano Industriale 2025-2029 del Governo. Tale piano prevede investimenti superiori a 110 milioni di euro entro il 2034, con 7,3 milioni destinati all’innovazione digitale, un potenziamento dell’organico fino a 759 unità, e solide previsioni economiche con utili annui stimati oltre 3 milioni di euro fino al 2035.