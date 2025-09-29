Il turismo si conferma motore fondamentale dell’economia italiana, generatore di ricchezza e opportunità, e strumento chiave per promuovere l’identità nazionale nel mondo. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al World Travel & Tourism Summit (WTTC) 2025 a Roma.

Turismo: posti di lavoro e Pil

Nel suo intervento, Meloni ha sottolineato che “il turismo crea posti di lavoro, attrae investimenti e crea opportunità. È uno straordinario generatore di ricchezza, il 13% del Pil”. Un settore che, oltre ai numeri, racconta ciò che l’Italia sa fare meglio: promuove i valori culturali, lo stile di vita e l’identità nazionale. “Il turismo è uno degli strumenti principe con cui il popolo italiano parla al mondo della sua identità, la fa conoscere e la rende così ammirata nel mondo”, ha aggiunto il premier.

Eventi globali e flussi turistici

Meloni ha anche richiamato i grandi eventi che l’Italia ospiterà nei prossimi anni: Giubileo, Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Giochi del Mediterraneo 2026 ed Europei di calcio 2032. “Stiamo vivendo l’esperienza storica del Giubileo, ci stiamo preparando per le Olimpiadi di Milano-Cortina e per i Giochi del Mediterraneo nel 2026, per gli Europei di calcio del 2032, non a caso c’è qui in platea anche il ministro Abodi. Eventi che porteranno in Italia ovviamente ulteriori milioni di turisti a cui vogliamo offrire esperienze di viaggio, un’immagine dell’Italia ancora più straordinaria di quanto possano aspettarsi”, ha dichiarato il premier, sottolineando “le straordinarie opportunità che arrivano dai grandi eventi globali che l’Italia ha l’onore di ospitare”.