Nasce FS Energy, la nuova società del Gruppo FS (nella foto, il Ceo Stefano Donnarumma) dedicata allo sviluppo delle attività energetiche. L’obiettivo è ambizioso: installare 1,1 GW di capacità rinnovabile entro il 2029 e raggiungere i 2 GW entro il 2034. Un passo fondamentale che rientra nel Piano Strategico 2025-2029, che prevede 100 miliardi di euro di investimenti complessivi. Per questa operazione, il management di FS si è avvalso della consulenza di Green Horse Advisory, che ha fornito supporto legale e finanziario, e di altre primarie società di consulenza strategica.

La strategia: un mix di acquisizioni e sviluppo interno

La roadmap di FS Energy si basa su diverse leve per lo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili. Tra queste, spiccano la realizzazione di impianti in proprio, l’acquisizione di impianti fotovoltaici di terzi, la stipula di Power Purchase Agreement (PPA) a lungo termine e il co-development di nuovi progetti. L’assistenza di Green Horse Advisory è stata cruciale, concentrandosi in particolare sugli aspetti contrattuali e regolatori del settore energetico.

Gara innovativa e supporto strategico

Green Horse Advisory ha giocato un ruolo chiave, supportando FS nella prima gara pubblica in Italia per la fornitura a lungo termine di energia rinnovabile. La gara, del valore di 204,2 milioni di euro, ha riguardato la fornitura di 275 GWh annui e si è distinta per il suo carattere innovativo, combinando le regole del Codice dei Contratti Pubblici con le logiche del mercato energetico. Il supporto ha incluso anche la strutturazione di una seconda gara, in corso, del valore di 46 milioni di euro per circa 200-300 MW di nuova capacità fotovoltaica.

Il team di Green Horse Legal Advisory è stato guidato dal Managing Partner Carlo Montella, con i Partner Ivano Saltarelli e Marcello Montresor. Per Green Horse Financial Advisory, l’intervento è stato gestito dal CEO Domenico Vinci. La scelta di FS ha voluto premiare la combinazione di competenze trasversali e verticali che Green Horse ha saputo offrire, permettendo di conciliare le esigenze di un grande gruppo infrastrutturale con le complessità del mercato energetico.