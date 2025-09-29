L’ultima notte è trascorsa tra tensione e vigilanza continua, con turni per tenere sotto controllo i droni in volo e le onde alte che scuotevano il mare. La Global Sumud Flotilla procede spedita verso Gaza, senza fermate intermedie. Da terra arriva una notizia importante: l’ambasciatore italiano in Israele, Luca Ferrari, è stato ricevuto dal presidente israeliano Isaac Herzog, il quale ha ribadito che Israele non permetterà che il blocco navale sulla Striscia di Gaza venga infranto. Tuttavia, ha assicurato che le forze armate sono state incaricate di intervenire evitando l’uso di «forza letale».

Nel frattempo, domenica è stata comunicata la richiesta di un incontro da parte di una delegazione di attivisti con il ministro della Difesa, Guido Crosetto. «Noi navighiamo in acque internazionali, rispettando pienamente la legalità», ha sottolineato Maria Elena Delia, l’attivista che pochi giorni fa ha lasciato la flotta a Creta per raggiungere Roma come portavoce della missione. Il ministro ha ribadito i rischi legati all’impresa, tentandola nuovamente di dissuadere. «Le istituzioni italiane stanno mettendo in campo ogni sforzo diplomatico e operativo perché prevalga il buon senso e la responsabilità», ha affermato Crosetto, spiegando ancora una volta che la flotta si espone a pericoli «elevati e immotivati» nel proseguire verso Gaza.

Tuttavia, gli attivisti hanno confermato la loro determinazione a proseguire la navigazione. «Siamo responsabili nel navigare in acque internazionali», ha ribadito Maria Elena Delia, accompagnata durante l’incontro da Simona Moscarelli e Giorgina Levi. Un confronto che si è già ripetuto nei giorni scorsi senza portare a un cambiamento di posizione. Le istituzioni italiane sono intervenute per dialogare con la flotta, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fino alla Chiesa rappresentata dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi, che ha avanzato una proposta concreta: consentire alla flotta di fermarsi a Cipro.

Il carico di aiuti umanitari destinato alla popolazione di Gaza è stato affidato al Patriarca di Gerusalemme, ma gli attivisti hanno rifiutato questa possibilità. Portare assistenza direttamente a Gaza rappresenta forse un gesto più simbolico rispetto all’obiettivo principale, che è quello di forzare il blocco navale e aprire corridoi umanitari permanenti per garantire un accesso sicuro e costante agli aiuti.

Tuttavia, il governo mantiene una posizione ferma. Il ministro Giorgia Crosetto ha spiegato chiaramente che, nel caso in cui la Flotilla decidesse di sfidare il blocco navale, si troverebbe ad affrontare rischi imponderabili e difficilmente gestibili.

Intanto, le imbarcazioni si avvicinano a Gaza. L’eurodeputata del Partito Democratico, Annalisa Corrado, a bordo della barca Karma dell’Arci, ha aggiornato i suoi follower su Instagram annunciando che la flotta si trovava a circa 350 miglia dalla destinazione, con una navigazione stimata di tre-quattro giorni ancora da percorrere. Era domenica sera alle otto.

Nel frattempo, da Israele arrivano risposte diplomatiche e operative. Il ministero degli Esteri israeliano ha diffuso una nota in cui sottolinea che quella della Flotilla non è una vera missione umanitaria, bensì una provocazione politica finalizzata a sostenere Hamas.

Precedente intervento israeliano in mare

Non si tratta di una situazione nuova. A giugno, infatti, si è verificato un precedente intervento militare israeliano nel tentativo di bloccare la Flotilla. In quell’occasione, la barca interessata era la Madleen, con un equipaggio di 12 persone tra cui la nota attivista Greta Thunberg e lo skipper barese Tony Lapiccirella.

Le forze israeliane hanno effettuato un abbordaggio quando la barca si trovava ancora in acque internazionali, a circa 110 miglia da Gaza, mettendo così in evidenza la volontà di controllare rigorosamente le rotte verso la Striscia di Gaza.

Appelli politici a sostegno della Flotilla

Anche dal panorama politico italiano emergono posizioni di sostegno nei confronti della Flotilla. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, dopo un incontro con i membri della delegazione, ha espresso un appello affinché il dialogo tra la Flotilla e il Patriarcato latino di Gerusalemme rimanga sempre aperto.

Ha inoltre invitato il governo a compiere ogni sforzo possibile per tutelare la sicurezza della missione.

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha dichiarato:

“Rispettiamo la decisione di proseguire la navigazione verso Gaza in acque territoriali palestinesi e non israeliane, come spesso invece viene erroneamente affermato. Chi ha intrapreso questa lodevole iniziativa ha tutto il nostro appoggio.”

Infine, Maria Elena Delia ha incontrato i leader dei gruppi Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ribadendo il pieno supporto alla missione e alle decisioni autonome che la Flotilla assumerà.

Ha sottolineato che la responsabilità dei rischi connessi non è riconducibile alla Flotilla, ma piuttosto al governo israeliano, che continua a violare in modo sistematico il diritto internazionale.