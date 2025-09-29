FAE Technology S.p.A., tech company italiana, ha chiuso il primo semestre del 2025 con una flessione dei ricavi e della profittabilità. I dati, approvati dal Consiglio di Amministrazione, riflettono l’impatto dello scenario macroeconomico, le tensioni geopolitiche e un’intensa attività di destocking che ha colpito in particolare il settore dei servizi di produzione elettronica (EMS).

La voce dell’Amministratore Delegato

Gianmarco Lanza, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, ha commentato i risultati: «Lo scenario macroeconomico, il contesto regolatorio e la mutevole situazione geopolitica, unite ad una consistente attività di destocking, hanno impattato sui risultati del primo semestre 2025. Tali dinamiche hanno determinato una riduzione dei ricavi in alcuni dei principali mercati del Gruppo, proseguendo un trend già evidente nella seconda parte del 2024. Il nostro business è infatti direttamente correlato ai volumi dei clienti, che hanno registrato un significativo riposizionamento rispetto ai livelli precedenti. Questa fase correttiva non modifica tuttavia il potenziale di sviluppo futuro del Gruppo, che riteniamo sarà percepibile dalla seconda parte del 2025 e in misura ancora più evidente nel corso del 2026. L’ultimo semestre ha già evidenziato i primi segnali di inversione di tendenza, con pipeline commerciale e orderbook in rafforzamento».

«Il Gruppo – ha proseguito Lanza – ha saputo assorbire parzialmente gli effetti della congiuntura sfavorevole, aumentando la quota di mercato in settori in forte espansione. La solidità della struttura ha consentito di preservare livelli di profittabilità anche in un contesto altamente sfidante, sostenuta dalle competenze tecniche interne e dalle sinergie derivanti dall’attività di M&A, che hanno progressivamente ampliato qualità e il range dei servizi offerti. Abbiamo pertanto basi solide per tradurre nei numeri una crescita sostenibile di breve e medio periodo, per ridurre la dipendenza da singoli settori e per consolidare la competitività del Gruppo. Siamo convinti che la crescita riprenderà con vigore, sostenuta dalle potenzialità pervasive della tecnologia elettronica e dalla nostra value proposition, che ci consentono di guardare al futuro con grande ottimismo. Nei prossimi mesi e nel 2026 inizieremo a vedere i frutti anche delle acquisizioni recenti, tra cui MAS Elettronica ed in particolare Kayser Italia e la controllata britannica Kayser Space, con cui FAE Technology entra a pieno titolo nell’ecosistema “Spazio”. Un comparto dinamico, che offre significative opportunità di crescita e sviluppo tecnologico».

I numeri del semestre

I ricavi consolidati al 30 giugno 2025 si attestano a 32,6 milioni di euro, segnando un calo del 26,2% rispetto ai 44,2 milioni dello stesso periodo del 2024. Anche il valore della produzione è sceso del 28,0%, fermandosi a 32,2 milioni di euro. Nonostante la contrazione generale, alcuni settori hanno mostrato un andamento positivo: l’ODM (Original Design Manufacturing) è cresciuto del 10% a 6,2 milioni di euro, l’Engineering è raddoppiato a 0,81 milioni, e la piattaforma di prototipazione digitale MY Fast PCBA ha generato ricavi per 1,5 milioni di euro (rispetto a 1,1 milioni nel 2024).

Profittabilità e solidità finanziaria

L’Ebitda si è attestato a 2,2 milioni di euro, registrando una diminuzione del 62,9% e un Ebitda margin al 6,7% (rispetto al 13,0% del 2024). L’utile netto consolidato è sceso a 0,2 milioni di euro rispetto ai 3,0 milioni dell’anno precedente. Dal punto di vista finanziario, il patrimonio netto è aumentato a 27,8 milioni di euro (da 27,5 milioni a fine 2024), mentre l’indebitamento finanziario netto è leggermente salito a 4,3 milioni di euro (da 3,7 milioni).