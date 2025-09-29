In un mondo sempre più incerto, caratterizzato da sfide come la geopolitica, l’intelligenza artificiale e la sostenibilità, i leader di oggi devono puntare su tre elementi insostituibili per guidare con successo: persone, curiosità e coraggio. Questo il messaggio centrale lanciato da Enrico Vita, nella foto, CEO di Amplifon, durante il Graduation Day degli MBA ed Executive MBA della School of Management del Politecnico di Milano, al Teatro Dal Verme.

La sfida della crescita fuori dalla comfort zone

Rivolgendosi a una platea di oltre 300 neo-manager, Vita ha sottolineato come la crescita professionale avvenga spesso in momenti difficili e al di fuori della propria zona di comfort. “I leader aziendali devono essere coraggiosi poiché ogni carriera presenta dei momenti difficili e la crescita reale avviene fuori dalla nostra zona di confort”, ha affermato, aggiungendo che “il mondo cambia più velocemente delle nostre certezze”. Per questo motivo, il numero uno di Amplifon ha esortato i giovani manager a non smettere mai di imparare e di mettersi in discussione. “Non bisogna mai smettere di essere curiosi, di imparare e di sfidare sé stessi”, ha ribadito.

L’importanza del team e la leadership collaborativa

Vita ha voluto sfatare il mito del leader onnisciente, mettendo in luce il valore di circondarsi di persone più competenti di sé. A suo avviso, “la leadership non è avere sempre tutte le risposte” ma la capacità di scegliere le persone giuste e di costruire una squadra forte. Il CEO ha concluso il suo intervento ribadendo il concetto chiave: “Le persone, la curiosità e il coraggio sono tre elementi essenziali di un percorso di leadership che la tecnologia non potrà mai sostituire”.