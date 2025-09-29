Gli occupati con più di 50 anni continuano a crescere e costituiscono ormai oltre il 40% della forza lavoro totale. Secondo un rapporto congiunto del Cnel e dell’Istat relativo al secondo trimestre del 2025, le persone nella fascia d’età tra i 50 e i 64 anni superano i 9,2 milioni, mentre quasi 900mila sono gli occupati con almeno 65 anni, per un totale complessivo che supera i 10 milioni.

Nel gruppo tra i 50 e i 64 anni, il tasso di occupazione raggiunge il 66,5%, con un incremento di due punti percentuali rispetto al secondo trimestre del 2024 e di 24 punti rispetto al 2004, anno in cui sono iniziate le rilevazioni storiche. Tale aumento risente sia delle dinamiche demografiche, con l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei nati negli anni Sessanta e nei primi Settanta, sia delle politiche restrittive riguardanti il pensionamento anticipato.

D’altro canto, i giovani tra i 15 e i 24 anni rimangono il gruppo più vulnerabile nel mercato del lavoro. Il loro tasso di occupazione è calato dell’1,7% rispetto all’anno precedente, mentre il tasso di disoccupazione a questa fascia d’età è salito al 21,5%, con un aumento dell’1,3%.

Renato Brunetta, presidente del Cnel, ha commentato il terzo bollettino del 2025:

“Il rapporto conferma le tendenze attuali del nostro mercato del lavoro. Da un lato, è positivo il fatto che il tasso di occupazione complessivo sia in crescita, con una quota stabilizzata di lavoratrici e lavoratori superiore ai 24 milioni; dall’altro lato, l’analisi dettagliata evidenzia rischi potenziali per la tenuta del sistema produttivo. Gli occupati over 50 sono infatti in aumento costante, mentre permangono le difficoltà per i giovani nel trovare lavoro. Per questo motivo, è fondamentale concentrare gli sforzi su politiche che favoriscano maggiore inclusione per i giovani e aggiornamento delle competenze per gli over 50, in linea con le trasformazioni tecnologiche e ambientali.”

“L’obiettivo prioritario deve essere quello di promuovere uno scambio efficace tra l’esperienza accumulata e le nuove competenze, per sostenere la competitività del nostro mercato del lavoro.”