La Borsa di Milano ha iniziato la giornata con un trend positivo, per poi invertire la rotta e retrocedere sotto la parità, con il Ftse Mib che segna un calo dello 0,2%.

Le principali perdite si registrano nel settore bancario: Popolare Sondrio perde l’1,95%, Unicredit e Bper cedono l’1,58%, mentre Banco Bpm scende dell’1,31%. Risultano deboli anche Mediobanca (-0,53%) e Mps (-0,58%) nel giorno in cui avviene il pagamento e trasferimento del 24% della partecipazione di Piazzetta Cuccia a Siena.

Sul versante opposto, invece, si evidenzia un recupero per Cucinelli, che guadagna il 3,1% dopo la caduta subita la scorsa settimana a seguito del sospetto di irregolarità in Russia, legate al mancato rispetto delle sanzioni dell’Unione Europea. In rialzo anche Stm (+2,1%), Recordati (+1,38%) e Moncler (+1,27%).

Stellantis, inizialmente debole, risale a +0,83% dopo aver confermato le previsioni di crescita per il 2025 e nominato come nuovo direttore finanziario Joao Laranjo.

Lo spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi scende a 82,8 punti base, mentre il differenziale con i OAT francesi si riduce praticamente a zero. I rendimenti di entrambe le obbligazioni oscillano intorno al 3,55%.