Le principali borse europee si mantengono sostanzialmente stabili nella prima parte della giornata, con lo Stoxx 600 che registra un lieve aumento di quasi mezzo punto percentuale, grazie a un rialzo nei settori tecnologico e delle materie prime.

L’attenzione degli investitori si concentra sui dati macroeconomici chiave in arrivo questa settimana, che potrebbero rafforzare le aspettative relative a un possibile taglio dei tassi d’interesse. In questo scenario, il prezzo dell’oro continua la sua ascesa, attestandosi a 3.817 dollari l’oncia, con un incremento vicino al 1,94% e un picco quasi a quota 3.820 dollari.

Tra i principali mercati azionari, Francoforte registra un progresso dello 0,32%, Parigi dello 0,26%, mentre Milano e Madrid mostrano performance più deboli rispettivamente con un calo dello 0,15% e dello 0,04%. A Piazza Affari, il settore bancario è sotto pressione, con la Lega che spinge per introdurre un contributo straordinario da parte delle banche nella manovra finanziaria.

Specifica la flessione delle principali banche italiane: Banco BPM perde l’1,89%, Unicredit l’1,76%, e Popolare di Sondrio l’1,55%. Al contrario, Cucinelli segna un notevole rialzo del 6,77%, dopo aver annunciato l’anticipo della pubblicazione dei conti al 1° ottobre, a seguito della caduta in borsa della scorsa settimana provocata dai sospetti di irregolarità relative al mancato rispetto delle sanzioni europee in Russia.

Lo spread tra il BTP e il Bund tedesco si mantiene sostanzialmente stabile, restando sotto gli 83 punti base. Il differenziale rispetto all’OAT francese si attesta praticamente a zero, con quest’ultimo che offre un rendimento intorno al 3,55%, allineato a quello del decennale italiano.

Il prezzo del petrolio continua la fase discendente sulla scia dei timori riguardanti un eccesso di offerta, in attesa delle possibili nuove misure di aumento della produzione da parte del OPEC+. Il WTI cede il 1,9% attestandosi a 64,5 dollari al barile, mentre il Brent scende dell’1,6% sfiorando i 69 dollari. Anche il prezzo del gas registra una flessione, calando dell’1,5% a 32,2 euro per megawattora.

Per quanto riguarda i tassi di cambio, l’euro si apprezza nei confronti del dollaro, scambiando a 1,1719 sul biglietto verde.