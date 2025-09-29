La settimana è iniziata positivamente per la maggior parte delle Borse asiatiche, grazie a un recupero dei titoli tecnologici che avevano subito pesanti perdite nelle sedute precedenti. Tuttavia, gli investitori mantengono un atteggiamento prudente in attesa delle imminenti riunioni delle banche centrali di Australia e India, programmate per questa settimana. Anche i mercati europei sono attesi in rialzo, così come i futures sulla borsa di New York.

In Asia, l’unica piazza che registra un andamento opposto è Tokyo, in calo dello 0,85% nelle contrattazioni in corso, condizionata dalla pressione dello yen sui titoli orientati alle esportazioni. I mercati indiani, invece, hanno risentito delle pesanti perdite accumulate la settimana precedente. Tra le altre borse, Hong Kong segna un progresso dell’1,9%, Shanghai dello 0,75%, Shenzhen e Seul dell’1,3%, mentre Sydney cresce dello 0,85%.

I listini asiatici hanno seguito l’andamento positivo di Wall Street di venerdì scorso, dove i dati sull’inflazione, in linea con le attese, hanno sostenuto le speranze degli investitori riguardo a possibili ulteriori riduzioni dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Tuttavia, le aspettative nei confronti dei mercati statunitensi sono state parzialmente offuscate dai timori di un possibile shutdown del governo federale previsto per la fine di questa settimana, nonché da una serie di nuovi annunci relativi a dazi commerciali, che hanno generato incertezza.

In questo scenario il prezzo dell’oro ha toccato nuovi livelli record, arrivando a quota 3.815 dollari per oncia, riflettendo il clima di incertezza sui mercati.

Prospettive macroeconomiche e interventi della BCE

Nel calendario economico sono attesi i dati sull’inflazione in Spagna, che offriranno ulteriori indicazioni sull’andamento dei prezzi nell’area euro. Inoltre, sono previsti diversi interventi di esponenti di rilievo della Banca Centrale Europea, tra cui Isabel Schnabel, Joachim Nagel e Philip Lane, i quali potrebbero fornire spunti importanti sulle prossime mosse della politica monetaria europea.