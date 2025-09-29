Avio e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno siglato un contratto da 40 milioni di euro per lo sviluppo di un dimostratore di stadio superiore riutilizzabile. L’accordo, firmato in occasione del Congresso Astronautico Internazionale a Sydney, segna un passo cruciale per l’Europa nel settore del trasporto spaziale, con l’obiettivo di rendere i lanciatori più efficienti e competitivi a livello globale.

Un futuro di riutilizzabilità

Il progetto, che avrà una durata di 24 mesi, si concentrerà sulla definizione dei requisiti, del design e delle tecnologie necessarie per un dimostratore in grado di rientrare sulla Terra in sicurezza dopo aver rilasciato il carico utile. Questa iniziativa fa parte della visione a lungo termine dell’ESA, che mira a creare un ecosistema industriale orbitale con lanciatori ad alta frequenza, un approccio che mira a replicare le dinamiche dei trasporti terrestri, come aeroporti e stazioni ferroviarie, nello spazio.

Avio metterà a disposizione il suo know-how, in particolare le competenze maturate con i sistemi di propulsione liquida a ossigeno e metano e l’esperienza del programma Space Rider, per sviluppare una soluzione all’avanguardia che garantisca alte prestazioni, leggerezza e costi più competitivi.

Le dichiarazioni

Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di uno stadio superiore riutilizzabile, facendo leva sulle nostre solide capacità tecnologiche e sulla nostra lunga tradizione industriale. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni ad alte prestazioni che consentano una maggiore frequenza di lanci e costi più competitivi per i nostri clienti”.

Giorgio Tumino, Chief Technical Advisor per il Trasporto Spaziale di ESA, ha sottolineato: “L’obiettivo e i contenuti delle attività sono il risultato di un lavoro di armonizzazione congiunto con Avio, volto a massimizzare il ritorno tecnologico degli investimenti di ESA e degli Stati membri. Stiamo capitalizzando i progressi compiuti nella propulsione liquida avanzata, nella tecnologia di rientro, nel recupero e nella riutilizzabilità, integrando gli sforzi in corso per ridurre i rischi associati alle dimostrazioni di stadi inferiori riutilizzabili. Questo approccio supporta diversi possibili scenari, comprese le evoluzioni della famiglia Vega e altri nuovi sistemi di lancio completamente riutilizzabili in Europa”.

Toni Tolker-Nielsen, Direttore del Trasporto Spaziale di ESA, ha commentato: “Sono lieto di firmare questo contratto, che riveste una duplice importanza: da un lato affronta criticità tecnologiche nel breve termine, dall’altro getta le basi per preparare il futuro a lungo termine dell’Europa nello spazio. Lo stadio superiore, anche detto stadio orbitale, è l’ultima parte di un razzo che porta il carico utile in orbita. Finora, questi elementi non sono mai stati riutilizzati. L’Europa ha già dimostrato la capacità di portare nello spazio e far rientrare in sicurezza tutti i componenti hardware, ma integrare queste capacità in uno stadio superiore riutilizzabile completo, che possa anche lanciare carichi utili, ha il potenziale per essere una svolta decisiva”.