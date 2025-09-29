Gli Altipiani di Arcinazzo hanno ospitato il settimo meeting annuale del pensiero profondo, un appuntamento che unisce scienza, fede e management. Una giornata dedicata al dialogo tra competenze diverse, lontano dal frastuono dei mercati e dalla frenesia del business, con l’obiettivo di mettere al centro la persona e la sua dignità.

Nicola Barone, il moderatore visionario

L’ingegnere Nicola Barone, uomo di punta di Tim San Marino e già ambasciatore straordinario, ha guidato i lavori come moderatore. Barone rappresenta un ponte tra innovazione tecnologica e responsabilità sociale, impegnandosi da anni per ridurre il digital divide e promuovere una tecnologia che avvicini, non isoli.

Fede e tecnologia: il dialogo di Padre Alessandro Mantini

Tra i relatori di spicco, Padre Alessandro Mantini, sacerdote e ingegnere, ha illustrato il rapporto tra Intelligenza Artificiale e intelligenza umana. La sua prospettiva parte dall’etica, dalla dignità della persona e dalla tradizione cristiana, mostrando come l’IA possa essere uno strumento al servizio dell’uomo e non un sostituto della ragione umana.

Le tre encicliche al centro del dibattito

Il meeting ha preso spunto da tre testi chiave: Dilexit Nos, Rerum Novarum e Fratelli Tutti, più la nota “Antiqua et Nova” sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana.

Dilexit Nos ha messo in luce l’amore umano e divino e la centralità della misericordia nella vita cristiana.

Antiqua et Nova ha approfondito le differenze tra IA e intelligenza umana, sottolineando la necessità di un uso etico e responsabile della tecnologia.

Rerum Novarum ha collegato il dibattito all’impatto dell’innovazione sul lavoro, evidenziando come la dottrina sociale della Chiesa guardi da sempre alle trasformazioni industriali e sociali.

Intelligenza artificiale, lavoro e futuro

Gli interventi hanno evidenziato che l’IA e la transizione digitale rappresentano una sfida urgente per il mercato del lavoro, con un impatto sociale significativo sulle nuove generazioni. La discussione ha sottolineato l’importanza di costruire ponti invece di muri, promuovendo politiche e pratiche che rispettino la dignità umana.

Conclusioni e prospettive

Il meeting si è chiuso con una Santa Messa, a suggellare l’armonia tra fede, scienza e società. Tra i partecipanti, il senso comune è stato chiaro: occorre una nuova lettura delle questioni sociali e lavorative, alla luce delle innovazioni tecnologiche. L’attesa è ora per la Nuova Enciclica di Papa Leone XIV, Rerum Novarum Digitale, che affronterà l’impatto dell’IA e dell’infosfera sulla società e sul lavoro.