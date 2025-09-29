La comunità scientifica e culturale si prepara a celebrare la figura di Aldo Carotenuto, a vent’anni dalla sua scomparsa. Il 10 ottobre, a Roma, si terrà il convegno “L’ultima Medusa“, un evento organizzato dal Centro Studi di Psicologia e Letteratura (Cspl) e da Edizioni Magi per onorare il pensiero e l’eredità di uno dei più influenti psicologi del Novecento. L’appuntamento è a Palazzo Grassi, in via Merulana 60, dalle 10 alle 13.

Un lascito intellettuale ancora vivo

Carotenuto, con la sua visione che ha saputo fondere psicologia, mito e letteratura, ha lasciato un segno profondo, non solo in Italia ma a livello internazionale. I suoi testi, tradotti in diverse lingue, hanno ispirato generazioni di professionisti e lettori, grazie a un approccio che univa il rigore scientifico alla profondità poetica. Il convegno vuole mettere in luce l’attualità del suo pensiero, invitando a esplorare le “zone d’ombra dell’anima” per una maggiore consapevolezza di sé.

Interventi e testimonianze

Durante la mattinata, studiosi, psicoterapeuti e analisti che hanno conosciuto l’opera di Carotenuto o sono stati suoi allievi si confronteranno su temi centrali del suo lavoro, dal mito di Edipo al paradosso di Medusa, fino al suo rapporto con la cultura italiana e la letteratura. A moderare il dibattito sarà Angelica Bianco, Direttore editoriale di Edizioni Magi, la casa editrice che da sempre si occupa di conservare e diffondere le sue opere. L’evento non è un semplice ricordo, ma un vero e proprio atto di trasmissione culturale, volto a mantenere viva una voce che ha saputo “scuotere coscienze e aprire strade”.