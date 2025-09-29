Mbda ha firmato un accordo con il Ministero della Difesa, attraverso la Direzione Nazionale degli Armamenti Navali, per avviare la produzione del missile antinave pesante Teseo Mk2/E, attualmente in fase di sviluppo per la Marina Militare italiana.

Lorenzo Mariani, Executive Group Director Sales & Business Development di Mbda e Managing Director in Italia, ha commentato con soddisfazione la firma del contratto, sottolineando come questa tappa rappresenti il successo di un percorso sviluppato in stretta collaborazione con la Marina e perfettamente in linea con le roadmap definite durante la fase di sviluppo. Ha aggiunto che l’avvio della produzione dimostra la maturità del prodotto, completamente conforme ai requisiti richiesti dalla Marina Militare, e la sua integrazione ideale all’interno del portafoglio prodotti di Mbda, offrendo una nuova capacità di riferimento nel settore antinave anche per i mercati esteri.

Il Teseo Mk2/E è concepito per rispondere alle minacce in continua evoluzione che richiedono l’adozione di nuovi requisiti operativi. Questo missile di ultima generazione, descritto in una nota dell’azienda, si caratterizza per l’elevata flessibilità e la capacità di adattarsi alle diverse esigenze dei clienti internazionali.

La piattaforma si basa sull’esperienza acquisita in molti anni con la famiglia di missili Teseo (nota a livello globale con il nome di Otomat). Il Teseo Mk2/E promette un significativo miglioramento delle capacità antinave, rappresentando una soluzione evoluta nel contesto delle esigenze di difesa navale contemporanee.