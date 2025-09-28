Pochi punti fermi e molte incertezze caratterizzano le prossime elezioni in Valle d’Aosta, la prima Regione italiana chiamata al voto in questa tornata elettorale autunnale. Oggi, 28 settembre, i circa 103 mila elettori potranno recarsi alle urne fino alle 23. Oltre al voto regionale, si terranno anche le elezioni comunali, con eventuali ballottaggi fissati per il 12 ottobre, ma l’attenzione principale resta sulle Regionali.

A differenza di quanto accade in altre parti d’Italia, i cittadini valdostani non voteranno direttamente per il governatore, bensì per i 35 consiglieri regionali. Sarà poi il Consiglio regionale a dover trovare un accordo politico per individuare una leadership. Il sistema elettorale adottato è proporzionale con doppia soglia di sbarramento; sulla scheda gli elettori potranno indicare fino a tre preferenze.

Sono 309 i candidati in gara per occupare i 35 seggi, distribuiti in nove liste diverse. Il centrodestra si presenta unito, con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia schierati insieme. Al contrario, il centrosinistra appare diviso: il Partito Democratico si presenta da solo, così come Area Valdostana. Il Movimento 5 Stelle, per la prima volta dalla sua fondazione, si allea con Uniti a Sinistra, Area Democratica e ADU nella lista denominata “Valle d’Aosta Aperta”.

Tra gli altri concorrenti figura anche la civica Valle d’Aosta Futura, ma grande peso negli equilibri regionali continuano ad avere le forze autonomiste, come la lista degli Autonomisti di Centro o l’Union Valdôtaine, partito che ha fornito diversi governatori nell’era post Prima Repubblica, incluso l’attuale presidente uscente Renzo Testolin.

La peculiarità del sistema elettorale valdostano si riflette nettamente nel fatto che il voto alle Regionali non indica in modo diretto chi sarà il presidente regionale. A dimostrazione è utile richiamare l’ultima consultazione del 2020: in quell’occasione la Lega ha ottenuto il 23,9% dei voti e si è aggiudicata 11 seggi su 35, superando l’Union Valdôtaine, che con il 15,8% è arrivata seconda con 7 seggi. Tuttavia, la maggioranza è stata poi definita attraverso un accordo tra forze politiche, a dimostrazione della natura negoziale e multipartitica del consiglio regionale.

Il sistema elettorale e le sue implicazioni

Il modello adottato in Valle d’Aosta si distingue da quello di altre regioni italiane per la sua forte componente proporzionale e la doppia soglia di sbarramento che mira a garantire rappresentatività ma anche governabilità. La doppia soglia prevede che le liste superino parametri sia a livello regionale sia in base a raggruppamenti di comune o area, favorendo così la formazione di coalizioni e accordi interpartitici.

Questa configurazione solitamente conduce a una fase post-elettorale caratterizzata da negoziati e alleanze tra gruppi diversi, al fine di individuare una maggioranza stabile. Ciò conferisce una centralità al Consiglio regionale, composto dai 35 membri eletti, che ha il compito di eleggere il presidente e sostenere l’esecutivo.

Scenari politici e principali contendenti

Il centrodestra valdostano si presenta compatto e determinato, puntando a capitalizzare il consenso crescente raccolto nella precedente legislatura. La coalizione tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia punta a un consenso maggioritario per guidare la Regione senza dover ricorrere a ampie alleanze post-voto.

Dall’altra parte, il centrosinistra appare frammentato e più fragile. La presenza di liste separate come quella autonoma del Partito Democratico e quella di Area Valdostana, assieme alla nuova aggregazione della lista “Valle d’Aosta Aperta” che riunisce il M5S con altre realtà di sinistra, testimonia un panorama politico interno complesso e ancora da definire.

Inoltre, il ruolo delle forze autonomiste resta significativo, sia dal punto di vista storico sia nell’attuale panorama politico. L’Union Valdôtaine mantiene infatti un peso rilevante, essendo stata protagonista della scena regionale per decenni e gestendo, per esempio, la presidenza con Renzo Testolin nell’ultima legislatura.

Le sfide future per la governance regionale

I risultati delle elezioni di oggi influiscono non solo sulla composizione del Consiglio regionale, ma avranno conseguenze dirette sulla governance della Valle d’Aosta. La necessità di formare maggioranze politiche stabili e di trovare un presidente condiviso richiederà abilità negoziale e capacità di sintesi tra forze diverse.

In questo contesto, la funzione delle forze autonomiste, così come degli schieramenti nazionali, sarà cruciale per definire una linea politica che sappia destreggiarsi tra le esigenze locali e le interlocuzioni con il governo centrale e le istituzioni europee.

La sfida politica in Valle d’Aosta si fa sempre più cruciale, con l’autonomista-progressista che ha guidato la regione negli ultimi anni che ora lascia spazio a un contesto di incertezza. La grande domanda è se il centrodestra riuscirà a conquistare abbastanza seggi per modificare gli attuali equilibri politici regionali, con il nome del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Alberto Zucchi, che emerge come possibile candidato alla presidenza della Regione.

Un altro fattore che contribuisce all’instabilità è rappresentato dalle limitazioni imposte dalla normativa sui mandati: né l’attuale governatore Testolin né il suo vice Luigi Bertschy potranno candidarsi per un ulteriore mandato. Questa restrizione, volta a promuovere il ricambio politico, potrebbe però dare adito a possibili contestazioni in aula o ricorsi legali, qualora si presentassero controversie sulla composizione degli organi di governo regionale.

Il quadro politico appare dunque complesso e in evoluzione. Saranno le urne a fornire il quadro definitivo: lo scrutinio dei voti per le elezioni regionali è programmato per lunedì, mentre il giorno successivo sarà la volta delle elezioni comunali.