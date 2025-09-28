Sarà uno dei primi sindaci a essere rieletto per il quarto mandato dopo l’abolizione del limite stabilito dalla nuova normativa. Nel piccolo comune di Lillianes, situato nella valle del Lys nella parte sudorientale della Valle d’Aosta, con una popolazione di appena 419 abitanti, si presenterà un’unica lista guidata dall’attuale sindaco Daniele De Giorgis, che, da poco cinquantenne, aspira a proseguire il suo impegno per altri cinque anni.

La sua candidatura è accompagnata da una lista definita “trasversale”, composta sia da amministratori uscenti sia da nuovi volti, che testimonia la volontà di continuare a guidare il paese dopo 15 anni consecutivi al comando.

Ad affiancare De Giorgis come candidato vicesindaco ci sarà l’attuale vice Alessandro Jans. Tra i consiglieri uscenti che si ricandidano figurano Mirella Vallomy, Nicola Rolland, Stefania Ballot, Martina Paramatti e Alessio Agnesod.

La lista si arricchisce inoltre di quattro nuovi ingressi: Raffaella Lanzavecchia, Mirko Billet, Fabio Bastrentaz e Cristiano Lazzaroni. Quest’ultimo, però, dovrà anche affrontare la sfida del raggiungimento del quorum necessario a validare le elezioni.

Infatti, in base alla legge regionale sull’”election day” approvata dal Consiglio Valle lo scorso febbraio, in caso di presenza di una sola lista il quorum minimo per la validità della consultazione è stato ridotto dal 50% al 40% degli elettori iscritti.

Il mancato raggiungimento di questa soglia determina l’annullamento dell’elezione e la nomina di un commissario straordinario per la gestione del Comune.

Daniele De Giorgis ha commentato la sua decisione di ricandidarsi:

«Stavo aspettando l’approvazione della legge regionale che mi consente questa possibilità. Ci sono ancora molti progetti in cantiere che vogliamo portare avanti per migliorare il nostro paese, oltre a tante iniziative nuove che stanno prendendo il via proprio ora.»

Oltre a De Giorgis, sono sette i sindaci uscenti in Valle d’Aosta che si sono candidati per un quarto mandato, segno di una certa continuità amministrativa nelle piccole realtà locali della regione. Tra questi vi è anche una donna sindaca, a dimostrazione di un graduale mutamento nella rappresentanza di genere.

La figura del sindaco in piccoli comuni come Lillianes assume un ruolo chiave nella gestione della vita comunitaria e nello sviluppo territoriale, specialmente in zone montane dove le sfide demografiche e infrastrutturali sono particolarmente sentite.

La conferma di liste uniche e la riforma sul quorum fanno riflettere sull’importanza di coinvolgere maggiormente la cittadinanza nelle scelte amministrative per mantenere efficaci processi democratici anche nei piccoli centri.

Il prossimo periodo sarà dunque cruciale per monitorare la partecipazione degli elettori e verificare se la fiducia verso amministrazioni di lungo corso come quella di Daniele De Giorgis sarà confermata con un’ampia partecipazione al voto.

Nella Valle d’Aosta si prospettano riconferme importanti per il prossimo mandato amministrativo, con diverse candidature già annunciate. Tra i principali protagonisti, oltre a De Giorgis, si segnala la presenza di sei candidati che mirano a un quarto mandato consecutivo nei rispettivi comuni.

Tra questi, troviamo Alessandro Girod che si presenta a Gressoney-La-Trinité, Gabriel Diémoz a Roisan, Vittorio Anglesio a Introd, Paolo Cheney a Saint-Christophe, Lucina Grivon a Emarèse e Mauro Lucianaz ad Arvier. Questi candidati intendono continuare la loro azione amministrativa, puntando a consolidare il lavoro svolto e a favorire ulteriori sviluppi nelle loro comunità.

Vi sono poi tre casi particolari in cui gli attuali sindaci hanno deciso di ricandidarsi ma candidandosi al ruolo di vice sindaco. Si tratta di Franco Allera a Cogne, Marco Calchera a Etroubles e Lorena Engaz a Torgnon. Questa scelta riflette un cambiamento nelle strategie politiche locali, con l’obiettivo di garantire continuità gestionale pur favorendo il ricambio.

Queste mosse elettorali rappresentano un elemento significativo per il futuro politico della Valle d’Aosta, dove la stabilità amministrativa e la capacità di rinnovamento sono entrambi fattori fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico della regione.

Il quadro politico locale, anche attraverso queste candidatura, mostra come il legame tra amministratori e cittadini rimanga elemento centrale, così da favorire un progressivo miglioramento delle condizioni di vita, pur tenendo viva la tradizione e la cultura locale.

In questa fase, quindi, si guarda con attenzione alle prossime elezioni, che definiranno il futuro assetto delle amministrazioni comunali della Valle d’Aosta, e che potranno offrire spunti interessati su come procedere nel governo locale.