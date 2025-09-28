Nell’area metropolitana di Bologna è necessario riportare parte della popolazione nel capoluogo, promuovendo nuova edilizia sociale nelle zone abbandonate o dismesse. Durante la sua partecipazione al Festival francescano, dove ha preso parte a un dibattito sul futuro urbano e le sfide dell’urbanistica, il sindaco Matteo Lepore ha illustrato la sua visione per la città, ribadendo l’importanza di un’accelerazione da parte di Roma per recuperare i «grandi spazi vuoti». «Ci sono diciotto aree tra ex zone militari ed ex scali ferroviari; dopo quindici anni di accordi, nessuno di questi progetti è ancora decollato. Noi — ha sottolineato il primo cittadino — dobbiamo far sì che questo processo di rigenerazione parta davvero, e lo Stato deve contribuire consegnandoci queste aree già bonificate, visto che i costi sono molto elevati».

Il sindaco si è confrontato in Cappella Farnese con l’urbanista Elena Granata, da remoto da Milano. Nel dialogo non sono mancati momenti di contrasto, in particolare quando Lepore — che aveva dichiarato di non temere ripercussioni legali derivanti dall’inchiesta aperta su alcune operazioni urbanistiche oggetto di un esposto da parte dei comitati cittadini — ha preso le distanze dal modello milanese, recentemente al centro di un’inchiesta che ha rivelato un sistema intrecciato di speculazioni e complicità. «Milano è cresciuta in verticale, mentre a Bologna questo non è successo. Inoltre, a un certo punto, Milano ha scelto di andare oltre l’urbanistica riformista, scegliendo la deregolamentazione, una decisione politica netta. Ritengo che affitti superiori a 1.500 euro non siano etici: Milano ha superato questo limite, mentre a Bologna — ha rivendicato — non ci troviamo in questa situazione».

Tuttavia, questa posizione non ha convinto l’esperta milanese. «La vera posta in gioco non riguarda l’altezza dei grattacieli — ha risposto Granata — bensì la volontà politica di saper immaginare una città fino a oggi inesistente. Spesso, le azioni che mettiamo in atto sono in contraddizione con ciò che vorremmo realizzare. La privatizzazione a favore delle attività commerciali nei numerosi centri storici non rende giustizia all’eredità di Cervellati, l’urbanista che ha modellato il Piano di edilizia economica e popolare di Bologna nel 1973».

L’amministrazione guidata da Michele Lepore risponde con determinazione alle critiche rivolte alle scelte urbanistiche, sottolineando la continuità e la coerenza con il precedente mandato targato Matteo Lepore. «Durante l’ultima consiliatura abbiamo rimosso le aree agricole dal piano urbanistico come possibili zone di espansione», spiega il sindaco. «La città non deve espandersi ulteriormente, bensì puntare sulla rigenerazione degli spazi già urbanizzati».

Lepore evidenzia inoltre le iniziative avviate dalla sua stessa amministrazione, concentrandosi in particolare sull’area dell’ex scalo ferroviario di Ravone. «Abbiamo deciso di acquisire 11 ettari di questa area, scegliendo di procedere diversamente rispetto a città come Milano. Non abbiamo coinvolto fondi internazionali», afferma, «ma abbiamo fatto ricorso alle risorse del PNRR. Quando Ferrovie dello Stato ha cercato di indirizzarci verso altre soluzioni, abbiamo risposto con l’esproprio per realizzare alloggi sociali, spazi culturali e un nuovo parco urbano».

La sfida di incrementare il verde in centro città

L’introduzione di nuove aree verdi nel centro storico rappresenta un obiettivo complesso da raggiungere, soprattutto per limitazioni dettate da vincoli e soprintendenze. «L’utilizzo di alberelli in vaso è stato un esperimento temporaneo», spiega il sindaco. «Se avessimo richiesto un posizionamento permanente alle autorità competenti, il procedimento si sarebbe prolungato per anni e probabilmente sarebbe stato rigettato. Tuttavia, il nostro impegno è chiaro: dobbiamo piantare nuovi alberi nel centro della città».

Lepore sottolinea anche il problema della mobilità e della disparità nell’accesso al trasporto pubblico nell’area metropolitana. «Questa è forse la più significativa disuguaglianza: il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti». Evidenzia la necessità di maggiori risorse per ampliare e migliorare il sistema del trasporto pubblico locale.

Rispondendo a una domanda del pubblico, il sindaco afferma:

«Per limitare il fenomeno della mala movida abbiamo bisogno di un sostegno normativo che permetta ai sindaci di intervenire efficacemente. Spesso mancano gli strumenti adeguati per gestire queste situazioni in modo puntuale».