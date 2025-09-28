Oggi si celebra la giornata internazionale per un aborto sicuro, ma il quadro risulta sempre più incerto, sia a livello globale che in Europa, con segnali preoccupanti anche nel contesto italiano e piemontese. Un chiaro esempio di questa situazione è emerso nel convegno organizzato a Torino dalla rete femminista Più di 194 voci, che ha riunito esponenti della politica regionale, esperte in ambito medico, economico e sociologico, e rappresentanti del sindacato CGIL, noto per la sua decisa opposizione alla contrazione dei diritti riproduttivi femminili.

La rete Più di 194 voci, che comprende la maggior parte delle organizzazioni piemontesi a favore della libertà di scelta, ha recentemente concluso un «libro bianco sul Fondo Vita Nascente». Questo documento, insieme ai dati raccolti tramite una richiesta di accesso agli atti promossa dalla consigliera Sarah Di Sabato (M5S), mette in luce diverse criticità e aspetti poco chiari di questa misura regionale. È importante sottolineare che ogni anno il fondo destina all’incirca un milione di euro ad associazioni che si oppongono apertamente alla libera autodeterminazione femminile, sostenendo la natalità a partire dal concepimento. In pratica, tali risorse vengono erogate a donne che inizialmente intendono abortire ma poi decidono di portare a termine la gravidanza.

Nadia Conticelli, consigliera del Partito Democratico, ha evidenziato durante il convegno:

«”Aborto? Un raggiro mortale”, oppure “non voglio una vita manipolata” e ancora “aborto e droga”. Sono questi gli slogan predominanti sui siti web di queste associazioni.»

Secondo la consigliera, il sostegno alla maternità potrebbe invece essere promosso attraverso un aumento dei finanziamenti per i consultori familiari, strutture pubbliche specializzate in assistenza e supporto alle donne. Questi istituti rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la tutela della salute riproduttiva e per l’orientamento in scelte consapevoli e libere.

Criticità e opacità nella gestione del Fondo Vita Nascente

Il Fondo Vita Nascente è stato istituito con l’obiettivo di contrastare il calo demografico incentivando la natalità, ma il suo funzionamento suscita seri dubbi. La distribuzione dei fondi non sembra trasparente e manca una documentazione chiara sulle modalità di assegnazione delle risorse. Ciò ha sollevato perplessità sul fatto che le associazioni beneficiarie possano influenzare la coscienza e la libertà di scelta delle donne, imponendo un’ideologia contraria all’interruzione volontaria della gravidanza.

Inoltre, i dati presentati evidenziano una discrepanza tra le reali necessità delle donne e l’effettiva offerta di servizi adeguati. Nonostante le disposizioni di legge a tutela del diritto all’aborto, le difficoltà di accesso a servizi qualificati e il ricorso frequente a strutture non pubbliche possono alimentare un clima di insicurezza e limitazione.

Ruolo delle istituzioni e prospettive future

Le istituzioni regionali sono chiamate a una revisione approfondita delle politiche legate alla salute riproduttiva, bilanciando la promozione della natalità con il rispetto dei diritti individuali. Una maggiore trasparenza nella gestione dei fondi pubblici è indispensabile per rafforzare la fiducia delle cittadine e garantire che ogni donna possa decidere liberamente in merito al proprio corpo.

Il convegno ha inoltre sottolineato l’importanza di sostenere i consultori familiari e di potenziare le campagne informative per promuovere una cultura della salute sessuale responsabile e inclusiva. Solo attraverso un impegno corale tra politica, professionisti e società civile si potrà riconquistare una piena tutela dei diritti riproduttivi e migliorare la qualità dell’assistenza.

La rete Più di 194 voci proseguirà il suo lavoro di sensibilizzazione e monitoraggio, auspicando un confronto costruttivo con le istituzioni e una maggiore attenzione alle esigenze reali delle donne, in particolare nel territorio piemontese.

È emerso con forza un messaggio chiaro e preoccupante: le strutture e i servizi destinati all’assistenza sociosanitaria stanno attraversando una fase di progressivo depotenziamento sia a livello di risorse che di competenze, con ripercussioni significative sull’efficacia degli interventi.

La trasparenza nell’assegnazione delle risorse

Un elemento che aumenta la preoccupazione è rappresentato dalla scarsa trasparenza riguardo alla distribuzione dei finanziamenti destinati a sostegno di organizzazioni come Vita Nascente. A tal proposito, le analisi dettagliate contenute nel rapporto presentato recentemente rivelano un quadro poco chiaro, confermato anche dalle richieste di accesso agli atti effettuate.

Si evidenziano, infatti, importanti lacune nella documentazione che riguarda la qualificazione professionale dei volontari impegnati. Sebbene il supporto psicologico costituisca una prestazione sanitaria specifica, nelle relazioni finanziarie viene spesso ridotto a un generico aiuto umano, descritto con toni paternalistici come “sostegno morale”.

Un’ulteriore problematica riguarda la distribuzione dei fondi regionali nel 2023, quando ogni associazione ha ricevuto 26.667 euro, con 15 enti che hanno ottenuto un finanziamento superiore a quanto richiesto e 4 che invece ne hanno ricevuto di meno: una modalità di assegnazione definita poco equa e priva di criteri chiari.

La consigliera di Avs, Alice Ravinale, ha inoltre espresso dubbi su altre iniziative di welfare in Piemonte, citando il “voucher scuola” destinato a studenti delle medie e superiori, che avrebbe beneficiato solamente un numero limitato di famiglie, escludendone circa 70.000 con Isee inferiore a 26.000 euro.

Analoga critica è stata mossa riguardo a “Vesta”, una misura rivolta alle famiglie con figli tra zero e sei anni, la cui erogazione è stata gestita attraverso un meccanismo di “click day” che ha favorito chi disponeva di una connessione Internet ultraveloce, lasciando fuori i più bisognosi.

Sarah Disabato del M5S ha spiegato i termini dell’incremento dei finanziamenti regionali destinati ad associazioni antiabortiste: dai 26.000 euro del 2022 a 58.000 nel 2023, e fino a 66.000 euro nel 2024. Ha sottolineato inoltre che circa il 35% di tali fondi viene investito in progetti di comunicazione e formazione del personale, mentre l’assegnazione diretta alle donne avviene con modalità soggettive e poco trasparenti.

Infine, Carla Quaglino, rappresentante della Casa delle donne di Torino, ha annunciato l’avvio di un’opposizione femminista contro le iniziative considerate ideologiche promosse dall’assessore Marrone, segnalando un forte dissenso sulle politiche adottate.