L’immigrazione regolare rappresenta un guadagno netto per le finanze pubbliche italiane. Lo Stato spende 34,5 miliardi di euro in servizi per i cittadini stranieri, ma ne incassa 39,1 miliardi in tasse e contributi. Il saldo è abbondantemente positivo: 4,6 miliardi di euro, come emerge dall’analisi di tre docenti universitari per il Dossier Statistico Immigrazione 2025.

Spesa e entrate a confronto: il gap generazionale e le prestazioni sociali

I dati, basati sul dataset Eu-Silc di Eurostat, rivelano un quadro interessante. A fronte di una spesa sanitaria totale di 138,3 miliardi di euro, solo il 4,3% (6 miliardi) è destinato agli stranieri, pur rappresentando il 9% della popolazione. Questo squilibrio è dovuto in gran parte alla loro età media più bassa, che si riflette anche sulla spesa previdenziale, dove i pensionati stranieri assorbono solo lo 0,6% del totale. La situazione si inverte per le prestazioni assistenziali, dove gli immigrati totalizzano il 22% della spesa (1,3 miliardi su 5,9). Un dato che riflette le condizioni socioeconomiche più critiche delle famiglie immigrate, spesso con redditi più bassi e nuclei familiari più numerosi. Sul fronte delle entrate, invece, il contributo pro capite degli stranieri è di 7.400 euro all’anno, inferiore a quello degli italiani (10.200 euro), ma complessivamente, il loro gettito fiscale e contributivo supera ampiamente i costi.

L’ostacolo dell’irregolarità e del demansionamento

Secondo gli studiosi, questo saldo positivo potrebbe essere ancora più redditizio. A dirlo è Luca Di Sciullo, presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS, che commenta: “Questo saldo tra costi e introiti riferibili agli immigrati, già abbondantemente positivo per le casse dello Stato, potrebbe essere ancora più redditizio per l’erario pubblico e per l’intero sistema Paese se, superando ritrosie ideologiche, riformassimo le norme che regolano l’ingresso e l’inserimento occupazionale dei lavoratori non comunitari dall’estero; e, contestualmente, cessassimo di adottare, nei loro confronti, quel modello di segregazione occupazionale in forza del quale li impieghiamo poco e male rispetto a quanto potenzialmente sono in grado di offrire al sistema produttivo ed economico nazionale”. I numeri confermano la tesi. I Decreti flussi sono inefficaci: nel 2023, solo il 7,5% delle richieste di permesso di lavoro si è concretizzato in un rilascio effettivo. Questa inefficienza spinge i lavoratori verso l’irregolarità e il lavoro nero, con conseguente evasione fiscale e contributiva sia per i datori di lavoro che per i lavoratori stessi. Inoltre, il demansionamento strutturale dei lavoratori stranieri regolari riduce ulteriormente il loro contributo. Le loro percentuali di part-time involontario (14,1% contro il 7,8% degli italiani) e di professioni non qualificate o operaie (61,1% a fronte del 29,0% degli italiani) dimostrano come il loro potenziale sia ampiamente sottoutilizzato.