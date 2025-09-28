Il consiglio comunale di Cellatica ha approvato all’unanimità una mozione presentata dall’assessora Luisa Castellazzo che invita il governo italiano a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina come entità sovrana, delimitata dai confini anteriori all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme come capitale condivisa.

La mozione sollecita inoltre il governo a promuovere, durante le riunioni delle Nazioni Unite, un riconoscimento immediato della Palestina come Stato membro a pieno titolo. Tale passo sarebbe fondamentale per consentire a Palestina e Israele di trattare direttamente con pari autorevolezza e in condizioni di equità negoziale.

Infine, la proposta impegna il governo a utilizzare ogni mezzo politico, diplomatico e giuridico internazionale disponibile per contrastare la colonizzazione e qualsiasi azione di annessione nei territori palestinesi occupati.

Va evidenziato che attualmente 146 su 193 Stati membri dell’ONU hanno formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina. Tra questi, nelle ultime settimane si sono uniti anche Spagna, Norvegia, Slovenia e Irlanda. Non da ultimo, alcune nazioni facenti parte del G7 come Francia, Regno Unito e Canada hanno annunciato l’intenzione di riconoscere ufficialmente la Palestina.

Questa mozione, già adottata in 18 altri comuni della provincia, potrebbe rappresentare un contributo importante al dialogo anche nella città di Brescia, dove è previsto un voto sul medesimo tema nei prossimi giorni.