Il sindaco Franco Ianeselli ha seguito con attenzione il dibattito politico, le discussioni con le categorie economiche e soprattutto il confronto diretto con i cittadini, testimoniato dalle numerose mail ricevute dal nostro giornale. «È stata un’iniziativa che ha dimostrato la vitalità della nostra comunità», osserva il primo cittadino. Davanti alle numerose opinioni espresse circa la possibile presenza dell’esercito in città, Ianeselli chiarisce il contesto della proposta, mantenendo però una posizione ferma e sottolineando un principio fondamentale: «Chiunque a Trento deve sentirsi al sicuro. In caso contrario, si tratta di una libertà negata».

Il sindaco ha spiegato: «Sono stati giorni di confronto intenso che hanno diviso le opinioni, tra cittadini e partiti politici. Vorrei però fissare due punti fondamentali. Innanzitutto, il termine “esercito” è molto simbolico e suscita reazioni emotive importanti. Come sindaco, però, sento il dovere di riportare il discorso alla realtà concreta di ciò che potrebbe accadere con questa sperimentazione. Alcune lettere hanno evocato immagini come quella della Guardia Nazionale di Trump o accostamenti poco positivi sul ruolo di Trento come capitale europea del volontariato. In realtà, come ha ricordato la prefetta Fusiello, si tratta di due militari destinati a presidiare l’area della stazione ferroviaria – sempre che il loro impiego venga autorizzato. E come ha sottolineato il comandante Ederle, non avranno compiti di polizia giudiziaria. Il loro solo ruolo sarà quello di fungere da deterrente per eventuali malintenzionati, contribuendo dunque ad aumentare la sicurezza».

È fondamentale rimettere il dibattito sul corretto binario? «Sì, altrimenti si finisce per discutere di questioni che non riflettono l’effettivo problema affrontato. Vorrei aggiungere un’altra riflessione: se oggi è legittimo dividere le opinioni, è anche importante guardare avanti. Qualora questa fase di sperimentazione si realizzi, la comunità dovrà già prepararsi a valutare i risultati prodotti».

E riguardo al secondo punto? «Questo riguarda in senso più ampio la sicurezza cittadina. Nel dibattito sviluppatosi, le diverse posizioni rispecchiano anche differenti giudizi sullo stato attuale della città e sulle soluzioni necessarie per garantire maggiore sicurezza».

Le opinioni sono spesso fortemente polarizzate. C’è chi paragona Trento al Bronx rimpiangendo un passato ritenuto migliore, e chi invece confronta la città con altre realtà più problematiche per sottolinearne la relativa sicurezza. Come si può trovare una visione equilibrata della situazione? «Il nodo è sempre lo stesso: non si può intervenire limitandosi a una percezione esclusivamente negativa o positiva. Occorre descrivere le sfumature, i diversi “colori” della città. Per esempio, negli ultimi giorni ho parlato con un commerciante che ha manifestato sorpresa per l’attenzione al tema della sicurezza. “I furti esistevano anche prima” mi ha detto, rimarcando che non c’è mai stato un momento a Trento senza problemi. Allo stesso tempo, sebbene negli ultimi mesi si siano ridotti gli episodi di vandalismo rispetto a periodi precedenti, senza però estremizzare, non posso dire di essere soddisfatto. Il livello di sicurezza che desidero per la città che amministro deve superare quello attuale. Non si tratta solo di gestire fatti gravi, ma anche di considerare il ripetersi di situazioni di disturbo e, soprattutto, la reale paura di molti cittadini a muoversi in alcune aree della città. Essere consapevoli dell’insicurezza provata da molte persone rappresenta per me una sconfitta come sindaco. L’obiettivo deve essere una città in cui ogni individuo si senta sicuro. Quando una persona non ha questa percezione, significa che la sua libertà è compromessa».

Le soluzioni per affrontare l’insicurezza risultano invece molto diverse. Lei ha spesso sottolineato l’importanza dell’aspetto sociale. «Esatto. Sono tra i sindaci che hanno proposto l’impiego dell’esercito, ma al contempo comprendo chi sostiene che le risposte non si limitano alla presenza della polizia o delle forze dell’ordine. Esse richiedono attenzione alle marginalità sociali, alle fragilità individuali, alle situazioni familiari disgregate e alla totale inefficacia del sistema carcerario come luogo di rieducazione. In sostanza, sono necessarie politiche che affrontino le cause sociali profonde di questi fenomeni».

A questo proposito il Comune ha finanziato la trasformazione delle ex Bellesini in un ostello per lavoratori. Quali altri progetti sono in corso? «Stiamo puntando su attività giovanili pomeridiane e sulla costruzione di impianti sportivi. Inoltre, i nostri servizi sociali svolgono un lavoro encomiabile. All’interno delle nostre competenze, stiamo anche intervenendo sulle questioni legate alla casa e alle politiche abitative. In sostanza, stiamo cercando di attuare tutte quelle iniziative capaci di promuovere l’integrazione sociale. C’è però un altro aspetto che vorrei mettere in luce».

Prego.»

«Parlo dell’animazione degli spazi urbani. Recentemente ho partecipato a Altra-Piazza Fest in piazza Santa Maria Maggiore. È stata un’iniziativa piacevole, ma non basta una serata una tantum. L’animazione degli spazi deve essere una costante, così come lo è la presenza di esercizi pubblici e commercianti».

Un concetto che lei ha ribadito anche durante l’inaugurazione della nuova boutique Tomasi in via Oss Mazzurana. «Esatto. Tuttavia, tornando al tema della sicurezza, se osserviamo ciò che si verifica nei dormitori, le problematiche riportate lungo il fiume Fersina, con episodi anche di violenza, o quanto accade periodicamente al Punto d’Incontro, resta chiaro che la questione centrale è ancora quella».

Per evitare situazioni critiche legate all’accoglienza, è fondamentale promuovere un sistema più efficiente e organizzato, piuttosto che tollerare l’aggregazione incontrollata di persone in spazi come i sottopassi cittadini. Tuttavia, la Provincia tende a rinunciare a un ruolo proattivo nel definire politiche innovative e intelligenti in materia di accoglienza.

Sul tema, il divario con l’Amministrazione provinciale guidata da Fugatti appare molto profondo. È fiducioso che possano aprirsi nuove prospettive di accoglienza diffusa da parte della giunta?

«Non perdo la speranza. Se si sostiene il principio del “prima i trentini”, un modo concreto per perseguirlo è adottare politiche di integrazione efficaci, che risultano benefiche per l’intera comunità. La tesi al centro del dibattito politico, attualmente enfatizzata dal centrodestra – secondo cui “se si tratta male chi arriva, allora non arriveranno più migranti” – non sembra aver prodotto effetti significativi. I flussi migratori continuano a esserci comunque».

Riguardo all’impiego dell’esercito, all’interno della coalizione di maggioranza si sono registrate alcune defezioni. È preoccupato per questa situazione?

«Assolutamente no, si tratta di un normale confronto all’interno di una coalizione. Tutti infatti riconoscono che la presenza di due soli militari non potrà mai risolvere in modo completo le problematiche di sicurezza a Trento. Nessuno crede che la soluzione possa ridursi esclusivamente alla repressione. Allo stesso tempo, però, non si può ignorare che, di fronte a un sentire di insicurezza diffuso, sia necessaria una presenza qualificata che supporti le forze dell’ordine».

«Voglio sottolineare che questa proposta non mette in discussione il lavoro delle forze dell’ordine, a cui va il mio ringraziamento. Piuttosto, si tratta di un supporto ulteriore, una presenza aggiuntiva concentrata in particolare nell’area della stazione ferroviaria».

Ha avuto modo di confrontarsi con altri sindaci che hanno attivato iniziative simili, come il progetto “Stazioni Sicure”?

«Sì, e quanto emerso conferma la mia posizione: si tratta di poche unità che forniscono un aiuto senza modificare drasticamente la situazione complessiva. A chi sostiene, soprattutto a destra, che il presidio militare risolverà tutti i problemi legati alla sicurezza, dico chiaramente che non sarà così».

Quali sono i tempi previsti per l’attivazione di questo supporto?

«La richiesta è già stata formalizzata. Considerando il dibattito in corso, auspichiamo che venga accolta positivamente. Per quanto riguarda i tempi, ovviamente si guarda anche agli eventi sportivi internazionali come le Olimpiadi».

Quanto potrà essere mantenuta questa presenza aggiuntiva nel tempo?

«Valuteremo in base all’andamento della situazione. Successivamente si prenderanno decisioni più dettagliate».