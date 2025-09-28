Un semestre in chiaroscuro per SBE-Varvit S.p.A. La società, quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2025, che mostra un calo dei principali indicatori economici, pur con segnali di ripresa nel finale del periodo. I ricavi si sono attestati a 178,9 milioni di euro, in diminuzione del 4,1% rispetto ai 186,6 milioni di euro del primo semestre 2024. Il calo, come specificato dall’azienda, è dovuto principalmente alla diminuzione dei prezzi di vendita, legata a sua volta al ribasso del prezzo delle materie prime. Anche il Margine operativo lordo (EBITDA) ha subito una contrazione, scendendo a 41,7 milioni di euro contro i 46,9 milioni di euro del 2024, con l’EBITDA Margin che si è attestato al 23,4%, in calo rispetto al 25,2% dell’anno precedente. L’utile netto è stato pari a 18,2 milioni di euro, segnando un decremento del 16,9% rispetto ai 21,9 milioni di euro del 2024. La Posizione Finanziaria Netta rimane positiva, con una cassa netta di 59,7 milioni di euro, nonostante la distribuzione di 17,5 milioni di euro di dividendi a maggio 2025.

Vescovini: “Fiducia per la seconda parte dell’anno”

Nonostante i dati del primo semestre, la società guarda al futuro con ottimismo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Vescovini, nella foto, ha commentato i risultati sottolineando che: “Il primo semestre ha risentito ancora di un contesto di mercato complesso, in linea con l’evoluzione del mercato nell’ultimo biennio. Negli ultimi mesi, tuttavia, stiamo registrando segnali concreti di ripresa della domanda che rafforzano la nostra fiducia per la seconda parte dell’anno.”

Il Presidente ha inoltre aggiunto: “Grazie agli investimenti nella capacità produttiva e al continuo rafforzamento della nostra organizzazione commerciale, siamo pronti a intercettare questa inversione di tendenza con maggiore slancio. Guardiamo quindi al futuro con ottimismo: le iniziative già avviate ci consentiranno non solo di recuperare ricavi nel breve periodo, ma anche di consolidare ulteriormente la nostra competitività sul mercato nel medio-lungo termine.”

Obiettivi per la seconda metà del 2025

L’azienda si aspetta una ripresa nel secondo semestre dell’anno, con l’obiettivo di raggiungere una crescita del fatturato del 2% rispetto al 2024 e una marginalità operativa tra il 23% e il 25%. SBE-Varvit ha continuato a investire, con 23,2 milioni di euro destinati al miglioramento tecnologico degli impianti, quasi in linea con i 24 milioni di euro del primo semestre 2024.