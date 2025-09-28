Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, è arrivato alla Festa di Telese Terme direttamente da New York con un messaggio chiaro e determinato per il centrodestra. “Non ci presentiamo mai solo per partecipare, ma per vincere, e questo vale anche in Campania“, ha dichiarato Tajani, sottolineando le divisioni evidenti all’interno del centrosinistra, specialmente tra il governatore Vincenzo De Luca e il possibile candidato rivale Roberto Fico. In questo contesto, Tajani ribadisce che la soluzione migliore sarebbe individuare un candidato civico, proposta che sarà discussa con gli alleati.

Antonio Tajani ha aggiunto:

“Abbiamo sempre sostenuto che la scelta più efficace è quella di un candidato civico, perché così si può allargare la coalizione e garantire la vittoria.”

Parere condiviso anche da Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia, che, pur riconoscendo le difficoltà al momento presenti nella coalizione, indica comunque una linea di lavoro precisa. Se in Veneto la vittoria sembra più certa, in Campania la sfida resta incerta, ma si continua a lavorare per ampliare il fronte del centrodestra con un candidato civico capace di aggregare e vincere.

Maurizio Gasparri ha spiegato:

“Non dobbiamo rincorrere poltrone, ma costruire una coalizione ampia, radicata e credibile. Alla fine di questi tre giorni di lavoro saremo più forti di adesso, anche grazie all’impegno prezioso di Martusciello.”

Il ruolo di Martusciello nella coalizione campana

Andrea Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, è considerato il punto di riferimento capace di unire le diverse anime del centrodestra, malgrado l’iniziale scetticismo di Fratelli d’Italia verso un candidato civico. Negli ultimi giorni si è ipotizzato persino una sua possibile candidatura diretta alle elezioni regionali contro Roberto Fico.

Andrea Martusciello ha dichiarato a riguardo:

“Se dovessi vincere, avrei l’opportunità di imprimere una svolta nuova alla regione. Se dovessi perdere, comunque resterei impegnato nel lavoro per il nostro territorio.”

Il dibattito su un candidato civico rappresenta una strategia volta a superare le tensioni interne e a presentare una proposta di governo condivisa e credibile, capace di intercettare un elettorato più ampio e, soprattutto, di contrastare efficacemente il centrosinistra. La scelta di questa formula sarebbe dunque anche una risposta alle fratture evidenziate, con l’obiettivo di consolidare l’unità della coalizione.

Un candidato civico, infatti, potrebbe rappresentare un’alternativa neutra in grado di unire liberali, conservatori e moderati attorno a un progetto politico comune, riducendo l’impatto delle divisioni tra partiti e garantendo maggiore appeal elettorale.

L’azione coordinata di figure come Tajani, Gasparri e Martusciello testimonia l’impegno del centrodestra a trovare una sintesi e a rafforzare la propria posizione in vista delle prossime sfide elettorali regionali, con l’obiettivo di riconquistare territorio e consenso.

Il segretario regionale di Forza Italia ha espresso il favore per un impegno diretto nella corsa elettorale a Santa Lucia, sottolineando il valore di una candidatura che rappresenti al meglio i cittadini e valorizzi il lavoro finora svolto. La relazione consolidata tra il presidente azzurro e il capodelegazione di FI al Parlamento europeo, frutto di anni di collaborazione e reciproca stima, rafforza la convinzione che la presenza di quest’ultimo nella competizione possa assicurare un risultato rispettabile per la coalizione di centrodestra, anche nell’ipotesi peggiore di una sconfitta.

Nel frattempo, il direttivo di Sud Protagonista, guidato da Salvatore Ronghi e Pietro Funaro, si è riunito a Napoli per discutere le strategie e le proposte in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Tra gli invitati erano presenti la consigliera regionale indipendente Maria Muscarà e il portavoce del Partito Pensionati per l’Italia, Gennaro Sannino. Dopo un confronto approfondito, il direttivo ha escluso qualunque forma di dialogo con chi, secondo loro, mette in secondo piano lo sviluppo concreto della regione per politiche assistenzialiste, fortemente associate al candidato Roberto Fico. È stata invece manifestata la disponibilità a sostenere il politico Edmondo Cirielli, ritenuto portatore dei valori di destra imprescindibili per un progetto politico capace di far uscire la Campania dalle crisi provocate dal centrosinistra. Parallelamente, il sostegno si è esteso anche al candidato civico Giosy Romano, valutato per la sua competenza ed esperienza nel garantire sviluppo attraverso lavoro di qualità e una sanità pubblica efficiente, nel rispetto delle radici cristiane e della Dottrina Sociale della Chiesa.

Critiche al reddito di dignità proposto da Fico

Il vicesegretario di Forza Italia in Campania, Gianfranco Librandi, ha mosso dure critiche al cosiddetto reddito di dignità promosso da Roberto Fico. Lo ha definito un inganno politico, sottolineando l’impossibilità di attuarlo e finanziarlo, con un costo stimato vicino al miliardo di euro l’anno. Librandi ha evidenziato come si tratti di un vecchio espediente assistenziale che crea false aspettative senza offrire soluzioni concrete ai problemi dei cittadini.

Ha inoltre ricordato che persino Vincenzo De Luca, pur essendo un avversario politico, ha sempre criticato la logica alla base del reddito proposto dai Cinque Stelle, rimarcandone il carattere clientelare e dannoso. Librandi ha affermato:

Gianfranco Librandi said:

“De Luca ha molti limiti, ma almeno porta una esperienza di governo che lo rende più ragionevole rispetto a Fico.”