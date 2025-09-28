(di Katherine Puce) Una delle sfide più rilevanti e complesse che il settore commerciale si trova ad affrontare nell’era contemporanea è, senza dubbio, l’esplosione degli e-commerce e l’ascesa dei grandi colossi digitali che dominano questo mercato globale. Queste piattaforme offrono soluzioni di acquisto estremamente rapide, comode e accessibili, capaci di soddisfare le esigenze dei consumatori in modo immediato e, spesso, personalizzato. Tuttavia, questo modello di vendita online rappresenta una forte competizione per i negozi tradizionali, grandi e piccoli, che si trovano a dover fronteggiare una significativa erosione della propria clientela.

Un ponte tra fisico e digitale

Il problema maggiore è legato alla mancanza di risorse o di infrastrutture tecnologiche necessarie per competere efficacemente nel mondo digitale. Ma la risposta per i negozi fisici non deve necessariamente consistere solo in un tentativo di resistere passivamente al peso crescente degli e-commerce sul mercato, bensì in un’azione diretta, come l’adozione di strategie omnicanale.

L’omnicanalità si propone infatti come una strategia capace di integrare strumenti e canali diversi per offrire un’esperienza di acquisto più personalizzata e competitiva, combinando il modello tradizionale della vendita fisica e locale con la comodità offerta dal digitale.

Click and collect e personalizzazione dati

Tra le strategie più diffuse compare il cosiddetto “click and collect”, ovvero la possibilità di acquistare online e ritirare il prodotto direttamente in negozio. In questo modo, la comodità dell’acquisto da casa si unisce al vantaggio di ottenere subito il prodotto, evitando i tempi di attesa e risparmiando sui costi di spedizione. Inoltre, questa modalità consente al punto vendita fisico di aumentare il traffico in negozio. Per implementare questo sistema, molti esercizi offrono sconti riservati esclusivamente agli acquisti online, incentivando così l’utilizzo di questo canale integrato. Grandi catene come IKEA e Decathlon hanno adottato con successo questa strategia già da diversi anni.

Altri brand, come Sephora, puntano invece sulla personalizzazione dell’esperienza resa possibile dalla raccolta e analisi dei dati. Ogni cliente è unico, e per questo motivo le promozioni e la comunicazione vengono differenziate e adattate, aumentando così la fidelizzazione e spingendo gli acquisti sia online sia offline.

App e supporto clienti

Un altro elemento centrale in questo approccio è il supporto clienti e la gestione dell’inventario tramite le app digitali collegate ai negozi fisici. Attraverso l’applicazione, il cliente può risolvere rapidamente eventuali problemi o ricevere assistenza senza dover ripetere più volte le proprie richieste. Inoltre, ha la possibilità di consultare in tempo reale la disponibilità dei prodotti nel punto vendita fisico più vicino e, in caso di mancata disponibilità, individuare lo store alternativo più comodo.

Un limite che ancora grava su questo sistema è legato sia alla scarsa diffusione dell’approccio omnicanale tra le aziende italiane, sia alla mancanza di una system integration efficace, in grado di collegare e armonizzare tutti i dati dei clienti, spesso frammentati e poco integrati, con conseguente impatto negativo sulla qualità del servizio offerto.

Lo slancio verso un’omnicalità avanzata

Nonostante queste criticità, secondo un’analisi pubblicata da iPressLive, circa due terzi delle grandi imprese italiane hanno aumentato il budget destinato all’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle proprie strategie di Omnichannel Customer Experience. In particolare, è stato il settore “Dati e Tecnologia” a registrare l’incremento più significativo. Inoltre, le aziende che presentano un approccio avanzato all’omnicanalità sono salite all’11% del totale, segnando un miglioramento rispetto agli anni precedenti.

L’omnicanalità, dunque, non è più solo un’opzione, ma, può essere la nuova chiave per trasformare ogni punto di contatto in un vantaggio competitivo per le aziende fisiche che si dimenano nella grande competizione degli e-commerce.