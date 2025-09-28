Le elezioni regionali nelle Marche sono ufficialmente programmate per domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025, in seguito alla firma del decreto da parte del presidente della Regione Francesco Acquaroli il 21 luglio scorso. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7:00 alle 23:00 della prima giornata e dalle 7:00 alle 15:00 del giorno successivo.

Il panorama dei candidati vede la presenza di sei aspiranti, supportati da un totale di 18 liste. Tra questi, i principali contendenti sono Francesco Acquaroli, presidente uscente sostenuto dal centrodestra, e Matteo Ricci, europarlamentare per il Partito Democratico e rappresentante del centrosinistra allargato.

Francesco Acquaroli, 51 anni, ex sindaco di Potenza Picena ed ex deputato di Fratelli d’Italia, cinque anni fa ha segnato una svolta vincendo per la prima volta per il centrodestra nella regione. Il suo sostegno deriva dai principali partiti di destra, tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati. A queste forze si aggiungono la lista Base Popolare guidata dall’ex presidente regionale Gian Mario Spacca, l’Unione di Centro oltre alle liste civiche “Civici Marche” e “Marchigiani con Acquaroli”. Con un carattere riservato al punto da essere definito «monaco», Acquaroli appartiene alla generazione legata ad Atreju e sottolinea l’importanza di riscoprire un forte senso comunitario.

Matteo Ricci, europarlamentare dal giugno 2024 per il Partito Democratico e sindaco di Pesaro per dieci anni, è sostenuto da un ampio schieramento di centrosinistra: PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Azione. Completano il quadro le liste locali “Progetto Marche”, “Avanti con Ricci”, “Pace Salute Lavoro” e la civica “Matteo Ricci Presidente”.

Recentemente Ricci è stato coinvolto in un’indagine riguardante un suo collaboratore. Lo stesso candidato ha comunicato di aver ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito di un’inchiesta sulle presunte irregolarità negli affidi nel Comune di Pesaro durante la precedente amministrazione.

Modalità di voto e contesto politico

Le elezioni nelle Marche rappresentano un importante banco di prova per le dinamiche politiche regionali e nazionali, viste le diverse anime presenti sia all’interno del centrodestra che del centrosinistra. La Regione Marche, tradizionalmente considerata una roccaforte di sinistra, ha visto con la vittoria di Acquaroli un’inversione rispetto al passato, rendendo questo appuntamento politico particolarmente significativo per definire l’equilibrio futuro.

Gli elettori dovranno recarsi alle urne rispettando gli orari stabiliti: la lunga apertura domenicale consente un’ampia partecipazione, seguita da una giornata di voto ridotta lunedì, che chiuderà ufficialmente la consultazione. I risultati saranno pertanto attesi con attenzione dai partiti e dagli osservatori politici.

Profilo dei principali candidati

Francesco Acquaroli fa parte di una generazione politica maturata nel contesto dei movimenti giovanili di destra come Atreju. Il suo approccio riflette una forte enfasi sull’identità locale e sul valore della comunità, sostenuto da una coalizione eterogenea che spazia dai partiti nazionali a liste civiche più radicate sul territorio.

Al contrario, Matteo Ricci rappresenta una visione più progressista e inclusiva, avendo guidato la città di Pesaro con un profilo amministrativo segnato da attenzione a tematiche sociali ed ambientali. Il suo sostegno trasversale testimonia una strategia di alleanze ampie, focalizzata sull’aggregazione tra forze democratiche e riformiste.

Entrambi i candidati testimoniano infatti la complessità e la frammentazione del panorama politico regionale, con significative ripercussioni anche a livello nazionale, dove le Marche potranno fornire un’indicazione importante sulle preferenze dell’elettorato in vista delle future consultazioni elettorali.