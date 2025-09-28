I sistemi anti-drone installati su molti aeroporti italiani potrebbero non essere adeguati a fronteggiare le minacce recenti, presumibilmente originate da operatori locali. Tuttavia, le aziende italiane hanno l’opportunità di collaborare con produttori europei e nordamericani per sviluppare uno scambio tecnologico reciproco e vantaggioso, finalizzato a disporre a breve termine di sistemi anti-drone efficaci. A sottolinearlo è Simone Lo Russo, CEO di Impianti spa, realtà fondata nel 1992 che opera come system integrator in diversi settori tecnologici.

Lo Russo evidenzia come tutte le infrastrutture strategiche italiane siano potenzialmente vulnerabili agli attacchi da droni russo, anche se specificalmente nel caso italiano la rete di intercettazione della NATO nel contesto centro-meridionale europeo risulta ben presente e attiva.

Il CEO afferma inoltre:

“È più probabile, e meno complesso, che si tratti di agenti locali che impiegano droni costruiti artigianalmente per generare panico o per testare le capacità di risposta dei sistemi anti-drone, come sembra avvenire con l’escalation registrata nelle ultime settimane.”

Secondo Lo Russo, l’Italia deve dotarsi di sistemi di rilevamento avanzati, capaci di segnalare tempestivamente agli aeroporti la presenza di oggetti volanti non autorizzati o ostili. Tali sistemi anti-drone dovrebbero superare le soluzioni low cost attualmente disponibili, che individuano solo droni commerciali in modo impreciso.

Con tecnologie evolute, è possibile non solo individuare piccoli oggetti a bassa velocità, particolarmente insidiosi perché difficili da rilevare con radar militari, ma anche tracciare il punto di partenza del velivolo sospetto per permettere l’intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine.

Lo Russo aggiunge che la collaborazione con l’Ucraina sarebbe benvenuta, nonostante l’attenzione principale del Paese sia concentrata sugli aspetti operativi bellici.

Ha proseguito:

“Ritengo possibile trovare con i costruttori europei e nordamericani uno scambio tecnologico reciproco e vantaggioso. Questo permetterebbe di disporre, oggi o nel prossimo futuro, di sistemi anti-drone funzionanti, efficienti, aggiornabili nel tempo in base all’evoluzione delle minacce e a un costo sostenibile, evitando di affidarsi a prototipi non testati.”