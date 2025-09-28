L’Italia ha raggiunto un risultato storico nel mondo della pallavolo, conquistando il titolo mondiale con entrambe le nazionali, femminile e maschile.

Un’impresa che non si vedeva da ben 65 anni: l’ultimo paese a realizzare questa doppietta fu l’Unione Sovietica nel 1960, dopo averla ottenuta anche nel 1952.

Va ricordato che il mondiale femminile del 1952 fu il primo nella storia della pallavolo femminile, mentre quello maschile del 1952 era soltanto il secondo torneo mondiale organizzato fino a quel momento.

Alla guida della nazionale maschile sovietica del 1960 c’era Givi Akhvlediani, che aveva già vinto il titolo da giocatore nel 1952. Un record particolare, condiviso solo con il ct della nazionale femminile italiana, Julio Velasco, che ha vinto il mondiale sia con la squadra maschile che con quella femminile (era infatti il ct della nazionale sovietica femminile nel 1970).

Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, ha commentato:

“Una vittoria leggendaria! È motivo di orgoglio celebrare l’oro iridato della nazionale maschile di pallavolo, subito dopo quello ottenuto dalla squadra femminile guidata dal ct Velasco. Questo suggella un momento unico e straordinario: per la prima volta due squadre tricolori di una stessa disciplina salgono sul tetto del mondo nello stesso anno.”

Pur avendo l’Italia vinto anche la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup di tennis lo scorso anno, è importante sottolineare che il tennis non è considerato uno “sport di squadra” ai fini di questo tipo di riconoscimenti.

Luciano Buonfiglio ha aggiunto:

“Complimenti ai nostri atleti, allo staff tecnico capitanato da Ferdinando Giorgi e a tutta la Federazione, simboli dell’eccellenza sportiva italiana a livello internazionale. Un ringraziamento particolare va a Giuseppe Manfredi, che ha saputo tutelare un patrimonio azzurro che oggi entra nella storia. Siamo orgogliosi di voi!”