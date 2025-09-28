Creta rappresenta l’ultima tappa raggiunta dalla Global Sumud Flotilla, l’unico porto dove la spedizione ha potuto fermarsi prima di proseguire verso la Striscia di Gaza. Dopo questa breve sosta, nessun’altra fermata è prevista lungo il tragitto. A bordo l’atmosfera è cambiata: sono nate discussioni e cresciute le incertezze, tanto che numerosi partecipanti, una volta giunti a Creta, hanno scelto di scendere dalla nave e non proseguire più il viaggio. Considerata la totalità dei naviganti, che supera le quattrocento persone, il numero esatto di chi ha deciso di abbandonare non è agevole da determinare con precisione. Tuttavia, si sa che circa quindici membri della delegazione italiana hanno rinunciato a ripartire, un gruppo che originariamente contava circa cinquanta persone.

Tra questi vi sono anche quattro parlamentari: due appartenenti al Partito Democratico, uno di Avs e uno del Movimento 5 Stelle, oltre a un consigliere regionale anch’egli del PD. Arturo Scotto, deputato dem, sottolinea:

«Il nostro ruolo è di accompagnamento per garantire una presenza istituzionale a supporto degli attivisti».

Annalisa Corrado, anch’essa esponente del PD, aggiunge:

«Seguiamo rigorosamente le decisioni del comitato direttivo e vogliamo rimarcare l’indipendenza della società civile: le loro scelte sono anche le nostre».

Nonostante le difficoltà, la speranza più diffusa è che il dialogo tra il comitato direttivo e il patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa, possa continuare, poiché un’intesa raggiunta prima della partenza potrebbe favorire una soluzione pacifica. Tuttavia, una volta in mare aperto la possibilità di un accordo appare sempre più remota. È stato deciso di mantenere la rotta verso sud per raggiungere Gaza, e qualora la mediazione dovesse andare avanti, si dovrebbe effettuare una deviazione per attraccare nel porto di Cipro.

La distanza via mare tra Creta e la Striscia di Gaza è approssimativamente di 4000 miglia nautiche. Lo skipper barese Tony Lapicerella, voce della componente più radicale del gruppo, assicura con determinazione:

«Il viaggio durerà all’incirca quattro giorni».

Nonostante il disagio e la tensione vissuti in queste ore, gli equipaggi si sostengono a vicenda, consapevoli dell’importanza della loro missione e del fine comune che li unisce.

La Flottiglia sta annunciando un’iniziativa che va ben oltre la semplice fornitura di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. L’intenzione è quella di sfidare il blocco navale imposto e istituire un corridoio umanitario stabile e permanente. Dalle coste di Catania si stanno dirigendo verso la zona altre due imbarcazioni con lo stesso scopo.

Annalisa Corrado, a bordo della nave gestita dall’Arci, la Karma, commenta:

«Si percepisce un’ondata storica che si sta intensificando attorno a noi, una mobilitazione universale».

Tra gli otto membri dell’equipaggio ci sono Scotto, il consigliere Paolo Romano e Yassine Lafram, presidente delle Comunità Islamiche d’Italia. Mentre il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle è presente sulla barca Morgan.

Marco Croatti precisa:

«Mi trovo qui in veste di attivista, non come politico. Seguo ciò che decide il direttivo con la massima fedeltà».

Pianificazione e sfide della Flottiglia

Durante la giornata precedente, il comitato direttivo si è concentrato principalmente sulla Family, l’imbarcazione centrale della Flottiglia, colpita da un attacco di droni. Venerdì scorso il motore si è rotto, costringendo a trainarla. A seguito di ciò, ieri è stata necessaria una riorganizzazione dell’equipaggio, che conta circa trenta persone, un’operazione complessa e prolungata per consentire ai volontari di prendere decisioni consapevoli riguardo ai propri impegni.

Lo skipper Lapicirella spiega:

«Diverse persone sono scese perché non si poteva garantire posto a tutti sulle altre imbarcazioni».

Riguardo al tentativo di mediazione della Chiesa, preferisce non pronunciarsi apertamente, ma lascia intendere la sua posizione critica. Commenta inoltre sulle dichiarazioni di Antonio Tajani, che ha affermato di non poter garantire protezione per la Flottiglia. Lapicirella sottolinea come preferirebbe che fosse il Governo italiano a fare pressione su Israele, anziché intimidire i volontari.

Avvio della missione e prospettive future

Alle ore 19 la Flottiglia ha preso il largo. Man mano che si procede verso l’obiettivo, i rischi diventano sempre più concreti e tangibili. Di fronte alla possibilità che la situazione possa degenerare fino a minacciare la vita dei partecipanti, lo skipper reagisce con fermezza:

«Non vorremmo mai arrivare a tanto. Ma se dovesse succedere, non sarà una nostra responsabilità».

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di crescente pressione internazionale e mobilitazione civile per la tutela dei diritti umani a Gaza. La creazione di un corridoio umanitario stabile rappresenterebbe un passo decisivo per garantire assistenza e sostegno continuo alla popolazione colpita dal conflitto, mettendo in discussione le politiche di blocco attualmente vigenti.

L’azione della Flottiglia evidenzia una nuova fase di attivismo internazionale, con il coinvolgimento di ospiti istituzionali e organizzazioni della società civile, in un momento storico in cui il dialogo e la solidarietà globale sono più necessari che mai.