Intesa Sanpaolo sostiene il progetto “Labo mAPP” della Cooperativa sociale La Vigna, un’iniziativa finalizzata a valorizzare i giovani e il territorio di Vicenza attraverso strumenti digitali, artistici e culturali. L’istituto bancario ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding For Funding, con l’obiettivo di raggiungere 100mila euro entro il 31 dicembre. Intesa Sanpaolo parteciperà attivamente all’iniziativa, contribuendo con 2 euro per ogni prodotto acquistato online dai clienti.

Labo mAPP: un’officina creativa per 75 giovani vicentini

Il progetto “Labo mAPP” si rivolge a 75 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con un’attenzione particolare a chi vive in situazioni di fragilità. L’iniziativa, selezionata nell’ambito del Programma Formula di Intesa Sanpaolo, mira a trasformare i giovani in veri e propri protagonisti culturali. Attraverso workshop, i partecipanti potranno acquisire competenze in vari ambiti: dall’Officina delle Arti Visive (pittura, fumetto, fotografia) all’Officina Cultura, per la creazione di mappe innovative. Non mancherà l’Officina di Animazione Digitale, focalizzata su sistemi informativi territoriali e animazione, e un percorso di Mentoring per orientare i più motivati verso una carriera professionale nel settore. I contenuti realizzati diventeranno strumenti interattivi, come la WebApp “mAPP Vicenza”, a disposizione di cittadini, studenti e turisti per esplorare il patrimonio culturale locale.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Ringrazio Intesa Sanpaolo per la fiducia riposta nella nostra cooperativa e tutti coloro che vorranno contribuire alla concreta realizzazione del progetto Labo mAPP. Per noi è importante valorizzare e promuovere il valore intellettuale, creativo, relazionale dei giovani per costruire futuro, sostenendo traiettorie di innovazione nello spirito imprenditivo, dare loro la possibilità di acquisire nuove competenze e capacità necessarie ad affrontare adeguatamente le sfide del presente e del futuro,” ha dichiarato Ilaria Trevisan, presidente de La Vigna Cooperativa Sociale. “Siamo una banca ma soprattutto un’istituzione a servizio della crescita dei territori e ci impegniamo per coinvolgere i giovani in attività volte a valorizzare e far emergere i loro talenti – ha commentato Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo -. Crediamo che il progetto della Cooperativa La Vigna sia un’occasione di arricchimento per i ragazzi che saranno coinvolti e che acquisiranno nuove competenze, ma anche per chi fruirà dei contenuti e delle opere che saranno realizzati”.